Koca: MSÜ sınavında 400 öğrenciye hastalık bulaştığını ileri süren haber gerçek dışıdır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında yapılan bir habere tepki gösterdi.
Kişisel Twitter hesabında açıklamada bulunan Koca, "Dün sosyal medyada yayımlanan, geçen cuma MSÜ sınavında 400 öğrenciye hastalık bulaştığını ve öğrencilerin karantinaya alındığını ileri süren haber gerçek dışıdır. Testi sınav sabahı sonuçlanan Kovid-19 hastası bir kişi sınav sırasında izole edilmiştir. Bulaşma olmamıştır" dedi.
Dün sosyal medyada yayımlanan, GEÇEN CUMARTESİ MSÜ SINAVINDA 400 ÖĞRENCİYE hastalık bulaştığını ve öğrencilerin karantinaya alındığını ileri süren haber gerçek dışıdır. Testi sınav sabahı sonuçlanan COVID-19 hastası BİR KİŞİ, sınav sırasında izole edilmiştir. Bulaşma olmamıştır.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 20, 2020
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