Serdar Savaş'tan YKS tepkisi: Milletin gözüne bakarak yalan söyleyen gerizekalılar

Koronavirüs salgını sebebiyle YKS sınavının ertelenmesi gerektiğini söyleyen Serdar Savaş, "Milletin gözüne bakarak yalan söyleyen gerizekalılar" dedi. Fatih Altaylı ise, "Başa gelen çekilir. Çok korkuyorsanız girmeyin. Hayatınızdan 1 sene kaybetmek hiçbir şey değildir" değerlendirmesinde bulundu.

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Bilim programında, koronavirüs salgınında vaka sayılarının yeniden artması ve Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi tartışıldı.

Programa konuk olan Dr. Serdar Savaş, önümüzdeki hafta sonu yapılacak YKS sınavının ertlenmesi gerektiğini belirterek "Bakanlığın açıkladığı verilere göre, bu sınavın neticesinde meydana gelecek bulaşmalar neticesinde 600 kişi hayatını kaybedecek. Peki bunun hesabını kim verecek?" diye sordu.

Programın moderatörü Fatih Altaylı ise Dr. Serdar Savaş'ın bu sözleri üzerine "Bu bir bilim programı ve biz siyasi eleştiri yapmıyoruz, bilim konuşuyoruz" diye uyarıda bulundu.

Dr. Savaş ise YKS sınavının neden ertelenmesi gerektiğini anlattı ve yaşanan vaka artışlarında toplumu suçlayan yaklaşımların yanlış olduğunun altını çizdi. Fatih Altaylı ve İlhan'ın tepkileri sonrası Savaş, programı terk etmek istedi. "Milletin gözüne bakarak yalan söyleyen gerizekalılar" diyerek mikrofonunu çıkaran Savaş, Fatih Altaylı'nın "Serdar Hocam şov yapmayın rica ediyorum" uyarısı üzerine oturarak mikrofonunu tekrar taktı.

"Milletin gözüne bakarak yalan söyleyen gerizekalılar" diyerek mikrofonunu çıkaran Serdar Savaş, Fatih Altaylı'nın "Serdar Hocam şov yapmayın rica ediyorum" sözleri üzerine mikrofonunu tekrar taktıhttps://t.co/VZEv4DYkrY pic.twitter.com/dQuIR9VJe3 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 21, 2020

​Altaylı ayrıca, "Başa gelen çekilir. Her zaman bu millet başına geleni çekmiştir. Sizin de başınıza sınav gelmiş olabilir. Çok meraklıysanız girmeyin. Çok korkuyorsanız girmeyin. Hayatınızdan 1 sene kaybetmek hiçbir şey değildir. Dünyanın bir çok medeni ülkesinde öğrenciler liseden sonra 1 sene ara vererek sonra üniversiteye gidiyorlar" ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı'dan YKS öğrencilerine: Başa gelen çekilir. Her zaman bu millet başına geleni çekmiştir. Sizin de başınıza sınav gelmiş olabilir. Çok korkuyorsanız girmeyin. Hayatınızdan 1 sene kaybetmek hiçbir şey değildirhttps://t.co/VZEv4DYkrY pic.twitter.com/VAfqblTDat — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 21, 2020

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