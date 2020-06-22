İhbar patlaması: 2019'da saatte 20 kişi hakkında savcılıklara ihbarda bulunuldu

Cumhuriyet Başsavcılıklarında ihbar edilen kişi sayısı iki kat arttı. Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü verilerine göre 2019’da saatte 20 kişi hakkında savcılıklara ihbarda bulunuldu.

2018'de, savcılıklara yapılan ihbar sayısı 80 bin 866 iken, 2019'da bu sayı rekor kırarak, yüzde 118 artışla 176 bin 380'e ulaştı. Önceki seneden devreden ihbar dosyaları da eklendiğinde, son iki senede hakkında herhangi bir suçla ilintili olduğu gerekçesiyle ihbarda bulunulan kişi sayısı 297 bin 225 olarak kayıtlara geçti.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “İhbar mekanizması, toplum üzerinde korku, tedirginlik ve yılgınlık yaratmak için sıklıkla kullanılan bir silah haline dönüştü'' dedi ve şunları söyledi:

“2019'da savcılıklarca işleme alınan 167 bin 293 ihbar dosyasından yalnızca yüzde 14'ü için soruşturma talimatı verilmiş. Geri kalan 119 bin 623 dosya yani yüzde 72'si için soruşturmaya gerek görülmedi.”