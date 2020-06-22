İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce, bugün itibarıyla 28 bin 75 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararının kaldırıldığı bildirildi.

Pasaport İdari Karar Komisyonu’nca 22 Haziran itibariyle 28 bin 75 kişinin pasaportundaki idari tedbir kararı kaldırıldı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pasaport Kanunu’nda yapılan son düzenleme ile Bakanlığı’mızın 2019/14 sayılı Genelgesi doğrultusunda Pasaport İdari Karar Komisyonu 20.12.2019 tarihinde çalışmalarına başlamıştır.

Bu çalışmalar kapsamında, idari tedbir kararlarının kaldırılmasına yönelik başvurular İl Nüfus Müdürlüklerince alınmakta olup, 22.06.2020 tarihi itibariyle 28.075 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararı kaldırılmıştır."

Pasaport İdari Karar Komisyonunca 22.06.2020 tarihi itibariyle 28.075 kişinin pasaportundaki idari tedbir kararı kaldırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



Ayrıntılı bilgi için;https://t.co/G5JqUMRjoa pic.twitter.com/R8H5MLlzmk — Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (@TCNufus) June 22, 2020

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