Ankara'da eğitim uçağı düştü

Ankara'nın Beypazarı mevkisine eğitim uçağı düştüğü ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Uçaktan atlayan 2 pilot hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Kırbaşı Mahallesinde düşen eğitim uçağının 'Hürkuş' olduğu, 2 pilotun eğitim uçağından paraşütle atlayarak kurtulduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nden yapılan açıklamada hastaneye kaldırılan pilotların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

​Açıklamada "Bugün saat 12.30 sıralarında test uçuşu yapan Hürkuş uçağımız Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirmiştir. Uçakta bulunan 2 pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kaza nedeni yapılacak araştırma sonucunda belli olacak" denildi.

DUYURU (2) Uçakta bulunan 2 pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir.

Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kaza nedeni yapılacak araştırma sonucunda belli olacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederiz. — Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) June 22, 2020

​

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nden Ankara'da düşen eğitim uçağıyla ilgili açıklama: 2 pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi https://t.co/2oLJODSNTS pic.twitter.com/JupP2pcIcr — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 22, 2020

​