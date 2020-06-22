Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Kırbaşı Mahallesinde düşen eğitim uçağının 'Hürkuş' olduğu, 2 pilotun eğitim uçağından paraşütle atlayarak kurtulduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nden yapılan açıklamada hastaneye kaldırılan pilotların durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Ankara'da eğitim uçağı düştü https://t.co/2oLJODBd2k pic.twitter.com/wiAOBZY8UR— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 22, 2020
Açıklamada "Bugün saat 12.30 sıralarında test uçuşu yapan Hürkuş uçağımız Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirmiştir. Uçakta bulunan 2 pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kaza nedeni yapılacak araştırma sonucunda belli olacak" denildi.
DUYURU (2) Uçakta bulunan 2 pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir.— Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) June 22, 2020
Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kaza nedeni yapılacak araştırma sonucunda belli olacaktır.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederiz.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nden Ankara'da düşen eğitim uçağıyla ilgili açıklama: 2 pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi https://t.co/2oLJODSNTS pic.twitter.com/JupP2pcIcr— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 22, 2020
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