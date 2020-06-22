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    Diyarbakır'da fabrikada çalışan 4 işçide koronavirüs çıktı: 'Pozitif vakaya rağmen çalıştırdılar'

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    Diyarbakır’da 100’e yakın işçinin çalıştığı tekstil fabrikasında 4 işçi koronavirüse yakalandı. Fabrika çalışanları işletmenin herhangi bir tedbir almadan faaliyetleri devam ettirmelerine tepki göstererek iş bırakıp hastanenin yolunu tuttu. Fabrikada üretime ara verilirken, testleri pozitif çıkan işçiler hastanede tedaviye alındı.

    Hastane - acil - Kastamonu
    © İHA / MEHMET ÜNSAL - VEDAT YUNUS İKİZOĞLU-AW021738
    300 işçinin çalıştığı fabrikada koronavirüs paniği: Peş peşe rahatsızlandılar
    Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir tekstil fabrikasında 4 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı. 100'e yakın işçi, temas halinde oldukları gerekçesiyle iddiaya göre işletmeden test yapılmasını ve faaliyetlerinin durdurulması istedi.

    İşletme yetkilileri, iddiaya göre faaliyetlerin durdurulmayacağını ve hastaneye izinsiz gidenlerin işten çıkarılacağını bildirdi. Bu duruma tepki gösteren çalışanlar, işlerini bırakıp test yaptırmak için toplu halde hastanenin önüne geldi. Fabrikada üretime ara verilirken, testleri pozitif çıkan işçiler hastanede tedaviye alındı.

    'Eve gitmeye korkuyoruz'

    Tekstil fabrikasında çalışan Nursel Çalışır, eve gitmeye korktuklarını ve işletmenin herhangi bir kontrol yaptırmadığını savundu. Çalışır, “İkici dalga çıktıktan bu yana hiçbir önlem alınmıyor. Bizim iş yerimizde 10-15 kişiye yakın vaka çıktı. İşletmeden önlem alınmıyor, dezenfektan yok, sağlık konusunda sıfır önlem var. 100'e yakın kişi çalışıyoruz, hepimiz hastaneye geldik, eve gitmeye korkuyoruz. Vaka çıkmasına rağmen iş yeri inkar ediyor, şuan 20 kişi iş yerinde çalışıyor, biz de işi bıraktık o şartlar altında çalışamayız. Pozitif olan arkadaşlar hastanede. İnsan sağlığı bu kadar ucuz olmamalı, biz orada tekstil işinde sürekli temas halindeyiz” dedi.

    'Belirtim var' dedim 'Atılırsın' dediler

    Çalışanlardan Kübra Orakçı, pozitif vaka çıkmasına rağmen işletmenin inkar ederek elemanları çalıştırmaya devam ettiğini savundu.

    2 arkadaşlarının koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyleyen Orakçı, şunları aktardı:

    "İlkin var dediler, elemanlar itiraz etmeye başlayınca test negatif çıktı dediler, inkar ettiler. Buna rağmen çalışmaya devam ettiler. Şirket bir şey yapmıyor diye biz gidelim dedik, bize ücretsiz izne ayıracaklarını, sonradan çıkışımızı vereceklerini söyleyerek tehdit ettiler. Biz ustalara elemanlarda vaka var dedik, onlarda genç olduğumuzu bize bir şey olmaz diye salladılar. Her girişimizde parmak basıyoruz, temas halindeyiz."

    Kendisinde belirti olduğunu vurgulayan Yeter Azbay ise yöneticilerin kendilerine genç oldukları için atlatabileceklerini ve bunu söyleyen işletme yetkilisinin de korona virüse yakalandığını ileri sürdü. Azbay, “Bende boğaz yanması halsizlik ve ayakta duramıyorum, biz belirtilerimizi söylediğimizde 'İnanmayın sizde bir şey yok' diyorlar. Bunu bize söyleyen ustamız koronaya yakalandı. Bizi tehdit ettiler, işten çıkartacaklar diye. Ölüm yok diyorlar gençsiniz atlatırsınız, diyorlar maske vermiyorlar" şeklinde konuştu.

    'Çöpten maske yaptılar'

    Çalışanlardan Mehmet Menekşe ise fabrikada çöp parçası olan tekstil malzemeleri ile yaptıkları maskeleri işçilere dağıttıklarını, medikal meskenin de olmadığını ileri sürdü. Menekşe, “Denetleme gelecek diye bize bez parçası içi resmen kokan, parça verdiler. Takacaksın takmasan tutanak tutacağız dediler, ben de 'Normal maske verin' dedim ona da 'Yok' dediler. Fabrikada artan çöpe giden parçaları alıp maske yaptılar, direk bize verdiler" ifadeleri kullandı.

    Fabrika yetkilileri yalanladı

    Fabrika yetkilileri ise iş yerinde çalışan 4 kişide koronavirüs tespit edildiğini, işçilerin de izole edildiğini ifade etti. Tehdit veya işten çıkarma konusunun kesinlikle doğru olmadığını aktaran işletme yetkilileri fabrikanın yarın itibari ile faaliyetlerini durduracağını dile getirdi.

    Etiketler:
    Maske, Fabrika, Koronavirüs, Diyarbakır
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