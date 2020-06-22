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    AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan

    AK Partili Özkan’dan barolara 'yürüyüş' tepkisi: Parlamentoya gelmek yerine sokakta yürümeyi tercih ettiler

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    Türkiye
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    AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, bazı baro başkanlarının Ankara'ya başlattığı yürüyüşe tepki göstererek, "Meclis'e gelmeyip, siyasi parti gruplarını ziyaret etmeyip, görüşlerini ortaya koymadan, doğrudan çözümü sokakta arayan, ortalığı yakıp yıkmakta arayan bir baro anlayışı var. Bunu kabul etmiyoruz" dedi.

    AK Partili Cahit Özkan, baroların yapısıyla ilgili gerçekleştirilmesi planlanan idari değişiklikler ve bazı baro başkanlarının Ankara'ya başlattığı yürüyüşe ilişkin DHA'ya açıklamalarda bulundu. Özkan, barolarla ilgili yasal düzenlemeye son şeklini vermeden önce görüşlerini ve katkılarını almak üzere Türkiye'deki baro başkanlarını, Meclis'e davet ettiklerini ancak 30 baro başkanının geldiğini söyledi. Cahit Özkan, Ankara, İstanbul ve İzmir Baroları'nın Meclis'e gelmemelerini eleştirdi.

    'Parlamentoyu reddettiler'

    Özkan, bazı baro başkanlarının başlattığı yürüyüşe ilişkin şunları söyledi:

    "Biz arzu ederdik ki, Türkiye'de bütün yaklaşımları temsil eden büyüklü küçüklü herkes gelebilsin. İsterdik ki İstanbul, Ankara ve İzmir Baroları da gelsinler, onlar da yaklaşımlarını bizlere aktarsınlar. Ancak, maalesef bu üç büyük baro, her zaman demokrasiden, hukuk devletinden ve farklılıkların çoğulculuğun temsili noktasında yaklaşımlar sergilerken, parlamentoya gelmek yerine sokakta yürümeyi tercih ettiler. Parlamentoyu reddettiler. Olgunlaştırmaya çalıştığımız paketle ilgili herhangi bir bilgi sahibi olmadan, 'Ne var, ne yok' diye, bize gelip sormadan, bizim bu noktadaki yaklaşımlarımızı dinlemeden, acaba onları yürümeye iten şey nedir? Eğer bir marjinalleşme varsa, siyasi angajman varsa, özellikle meslekle uğraşmak yerine işi gücü akşama kadar hükümet kurmak, hükümet yıkmak için siyaset yapan barolar varsa, bunun tek bir gerekçesi vardı. Burada çoğulculuk, katılımcılık ve demokrasi yoktur. Yüzde 15'in oyunu almak suretiyle, yüzde yüz hakkında karar veren, kanaat ortaya koyan hatta bunu resmen diktatoryal bir anlayış ile dikte eden, baskı uygulayan bir anlayış, demokratik olamaz."

    'Böyle bir baro anlayışını kabul etmiyoruz'

    İstanbul, Ankara ve İzmir Baroları'nın, Meclis'e gelmeden, siyasi parti gruplarını ziyaret etmeden, görüşlerini ortaya koymadan, doğrudan çözümü sokakta aradıklarını vurgulayan Özkan, "Böyle bir baro anlayışını kabul etmiyoruz. Bunun arka planında, siyasi angajman vardır, bunun arka planında antidemokratik şekilde seçilmek ve antidemokratik şekilde tüm avukatlar hakkında kanaat ortaya koymak vardır" diye konuştu.

    Etiketler:
    Cahit Özkan, Yürüyüş, baro
    Topluluk kurallarıTartışma
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