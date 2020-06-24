MSB: İran istikametinden açılan taciz ateşi sonucu Yüksekova'da bir asker şehit oldu

Yapılan açıklamada, "Silah arkadaşımız 23 Haziran 2020 tarihinde Hakkâri/Yüksekova sınır bölgesinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, İran istikametinden açılan taciz ateşi sonucu yaralanmış, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşmüştür" denildi.

​