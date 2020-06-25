Selvi: Meclis Başkanlığı seçimi 7 Temmuz'da

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yeniden aday olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un seçim tarihine ilişkin 7 Temmuz'u işaret ettiğini belirtti.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında "Şentop’la görüşüp Meclis Başkanlığı seçimini konuşmamak olmazdı. Binali Yıldırım’ın aday olmayacağını açıklamasıyla birlikte Mustafa Şentop’un adaylığı kesinleşti ve AK Parti tarafından ilan edildi" ifadesini kullandı.

Selvi, yazısında ayrıca kendisine konuşan Şentop'un “Meclis Başkanlığı seçim takvimi temmuz ayının başında başlayacak. 2-6 Temmuz arasında adaylık için resmî başvurular yapılacak. Muhtemelen 7 Temmuz günü seçim olacak” dediğini aktardı.