Kayıt
16:39 25 Haziran 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Bodrum - sahil - koronavirüs

    Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı: Bir porsiyon dönerin 370 TL olması normal, müşteri isteyerek gidiyor

    © İHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 1422
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104223/97/1042239732_0:0:3072:1728_1200x675_80_0_0_30e2365f3592de0b64b09b2df06a0e66.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202006251042323704-tum-restoranlar-ve-turizmciler-dernegi-baskani-bir-porsiyon-donerin-370-tl-olmasi-normal-musteri/

    Bodrum'da bir porsiyon dönerin 370 liraya satılmasının fırsatçılık olmadığını söyleyen Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Genel Başkanı Ramazan Bingöl, " Bana göre durum normal, müşteri de bunu bilerek, isteyerek gidiyor " ifadelerini kullandı.

    Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Genel Başkanı Ramazan Bingöl, Bodrum'un Türkbükü ilçesinde bir porsiyon dönerin 370 liraya satılmasının fırsatçılık olmadığını söyledi.

    Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Bingöl, “Bana göre durum normal. Bu arz-talep meselesi. Kişi fiyatını koyuyor, müşteri de bunu bilerek, isteyerek gidiyor. Zorla satmıyor ki sana” değerlendirmesini yaptı.

    ‘Hem sosyal medyadan hava atacak hem de tantana yapacak’

    Serbest piyasa ekonomisinin tam da bu fikre dayandığını belirten Bingöl şöyle devam ediyor:

     “İsteyen başka yerde 20 liraya da döner yiyebiliyor mu? Yiyor. O zaman bu eleştiriler niye? Geçen sene Fransa’da Michelin yıldızlı bir restorana gittim. ‘Kişi başı 300 Euro’ diyor. Bunu kabul ederek oraya gidiyorum, sonra da ‘Vay efendim, çok pahalı’ diye isyan ediyorum. Olur mu böyle bir şey? Ya gitmeyeceksin ya da şikâyet etmeyeceksin. Ne işin var o lüks restoranlarda? Hem sosyal medyadan hava atacak hem de tantana yapacak. Olmaz.”

    ‘Linç kampanyası şimdi döner ile devam ediyor’

    Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcılıoğlu da “Bodrum ve Türkbükü özelinde lahmacun ile başlayıp 1000 liralık şezlong ile devam eden linç kampanyası şimdi döner ile devam ediyor” dedi.

    ‘Bu fiyat hiçbir şekilde Bodrum’un genelini yansıtmıyor’

    Karcılıoğlu gündeme gelen işletmenin konsepti açısından üst düzey gelir grubuna ait özel bir tesis olduğunu ve menülerinde en ufak ayrıntısına kadar fiyatlandırmanın yer aldığını da belirterek, şu ifadeleri kullandı:

     “Bu fiyat hiçbir şekilde Bodrum’un genelini yansıtmıyor. Bir marka tesisin verdiği özel hizmet, konfor ve lükse karşılık uygulanmış bir fiyat. Bu işletmenin hemen yanında gayet de kaliteli bir başka ‘in’ mekânda tabağı 60-70 liraya döner yemek mümkün. Durumu genelleştirmemek lazım.”
    'Buradaki asıl sorun işletmede değil müşteride'

    Dünyanın her yerinde lüksün ve konforun bir bedeli olduğunu belirten Karcılıoğlu, “Buradaki asıl sorun işletmede değil müşteride. Fiyatları menüde gördüğü halde o mekânda ısrarla kalıp yemeğini sipariş etmek ve hesap gelince de adisyonun fotoğrafını çekip sosyal medyada yayınlamak, böylesi bir algı yaratmak ayıptır. Bunlar birer Bodrum düşmanıdır" diye konuştu.

    Hürriyet’ten Savaş Özbey, dünkü yazısında “Bodrum’da yüksek fiyatlı yiyeceklerde bu yaz yeni bir merhaledeyiz” demiş, Türkbükü’nde bir porsiyon dönerin 370 TL’ye satıldığını duyurmuştu.

    Etiketler:
    Serdar Karcılıoğlu, Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği, müşteri, Ramazan Bingöl, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği, Turizm, Göltürkbükü, Bodrum, Döner, porsiyon
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Namaz – cami - cemaatle namaz kılmak – koronavirüs
    3 ay sonra cemaatle ilk sabah namazı kılındı
    Karikatür
    Macron NATO'nun 'beyin ölümünün' kanıtını buldu
    İnfografik
    Askeri olarak Türkiye mi güçlü Yunanistan mı?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet