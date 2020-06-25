Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı: Bir porsiyon dönerin 370 TL olması normal, müşteri isteyerek gidiyor

Bodrum'da bir porsiyon dönerin 370 liraya satılmasının fırsatçılık olmadığını söyleyen Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Genel Başkanı Ramazan Bingöl, " Bana göre durum normal, müşteri de bunu bilerek, isteyerek gidiyor " ifadelerini kullandı.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Genel Başkanı Ramazan Bingöl, Bodrum'un Türkbükü ilçesinde bir porsiyon dönerin 370 liraya satılmasının fırsatçılık olmadığını söyledi.

Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Bingöl, “Bana göre durum normal. Bu arz-talep meselesi. Kişi fiyatını koyuyor, müşteri de bunu bilerek, isteyerek gidiyor. Zorla satmıyor ki sana” değerlendirmesini yaptı.

‘Hem sosyal medyadan hava atacak hem de tantana yapacak’

Serbest piyasa ekonomisinin tam da bu fikre dayandığını belirten Bingöl şöyle devam ediyor:

“İsteyen başka yerde 20 liraya da döner yiyebiliyor mu? Yiyor. O zaman bu eleştiriler niye? Geçen sene Fransa’da Michelin yıldızlı bir restorana gittim. ‘Kişi başı 300 Euro’ diyor. Bunu kabul ederek oraya gidiyorum, sonra da ‘Vay efendim, çok pahalı’ diye isyan ediyorum. Olur mu böyle bir şey? Ya gitmeyeceksin ya da şikâyet etmeyeceksin. Ne işin var o lüks restoranlarda? Hem sosyal medyadan hava atacak hem de tantana yapacak. Olmaz.”

‘Linç kampanyası şimdi döner ile devam ediyor’

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcılıoğlu da “Bodrum ve Türkbükü özelinde lahmacun ile başlayıp 1000 liralık şezlong ile devam eden linç kampanyası şimdi döner ile devam ediyor” dedi.

‘Bu fiyat hiçbir şekilde Bodrum’un genelini yansıtmıyor’

Karcılıoğlu gündeme gelen işletmenin konsepti açısından üst düzey gelir grubuna ait özel bir tesis olduğunu ve menülerinde en ufak ayrıntısına kadar fiyatlandırmanın yer aldığını da belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Bu fiyat hiçbir şekilde Bodrum’un genelini yansıtmıyor. Bir marka tesisin verdiği özel hizmet, konfor ve lükse karşılık uygulanmış bir fiyat. Bu işletmenin hemen yanında gayet de kaliteli bir başka ‘in’ mekânda tabağı 60-70 liraya döner yemek mümkün. Durumu genelleştirmemek lazım.”

'Buradaki asıl sorun işletmede değil müşteride'

Dünyanın her yerinde lüksün ve konforun bir bedeli olduğunu belirten Karcılıoğlu, “Buradaki asıl sorun işletmede değil müşteride. Fiyatları menüde gördüğü halde o mekânda ısrarla kalıp yemeğini sipariş etmek ve hesap gelince de adisyonun fotoğrafını çekip sosyal medyada yayınlamak, böylesi bir algı yaratmak ayıptır. Bunlar birer Bodrum düşmanıdır" diye konuştu.

Hürriyet’ten Savaş Özbey, dünkü yazısında “Bodrum’da yüksek fiyatlı yiyeceklerde bu yaz yeni bir merhaledeyiz” demiş, Türkbükü’nde bir porsiyon dönerin 370 TL’ye satıldığını duyurmuştu.