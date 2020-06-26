Erdoğan: YKS'nin sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçmesi için gerekli tüm tedbirler alınmıştır

Sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geliyorhttps://t.co/Uw4xCTxKpz— AA Canlı (@AACanli) June 26, 2020
- Koronavirüs salgını ülkemizdeki her şey gibi sınav takvimlerini de maalesef etkiledi. Sınav tarihleri konusunda hassas bir çalışma yürüttük.
- (YKS tarihi) Bazılarının bu tarihin turizm sektörünü canlandırmak amacıyla belirlendiğini iddia etmesi tamamıyla spekülasyondur. Milli Eğitim Bakanlığımız ve YÖK'te yapılan hazırlıklar yanında, pedagoglar, öğrenciler velilerle birlikte yoğun istişareler gerçekleştirdik. Tüm bu çalışmalar sonunda sınavın asıl tarihine en yakın zamanda yapılmasının öğrencilerimiz için daha hayırlı olacağı görüşü ortaya çıktı.© AFP 2020 / Suat ÖZTÜRK
- Sizlerden (öğrenciler) tek isteğim, bütün enerji ve vaktinizi kendinizi daha iyi yetiştirmeye vermeniz, onun dışındaki tüm sorunları çözmek bizim görevimizdir.
- Bir tarafta sanayide ve tarımda çalışacak insan açığı, diğer tarafta ciddi bir genç işsizlik var. Bu çarpık tabloyu değiştirmemiz gerekiyor.
dilerini geliştiren, birikimi ve yeteneğiyle öne çıkan her gencimize gönül huzuruyla çalışabileceği iş alanı sağlama konusunda kararlıyız.
- Meslek liselerimiz bu süreçte (salgın) hiç boş durmadılar. Maske ve tulum üretmek suretiyle sürece çok ciddi katkı sağladılar. Benim için imam hatipli neyse meslek liseli de anadolu liseli de diğer okullarda okuyan çocuklarımız da hep birdir.
- Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz. Her vatandaşımızın ve kurumumuzun, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi sosyal medya ve dijital platformlarda da maddi ve manevi itibarlarını koruma hakkı olmalıdır.
- Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmaya çalışırken sizlere (öğrencilere) de 2053 ve 2071 vizyonlarını emanet ediyoruz.
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