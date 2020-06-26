Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı: Türk ışını tedavisi koronavirüsü yendi

Türk bilim insanlarının koronavirüs salgınına karşı geliştirdiği 'sensitif derin ultraviyole ve lazer tedavisi' (Türk Işını) ilk defa kullanıldı.

Diyarbakır'da koronavirüs tedavisi gören bir hastaya uygulanan tedavi yöntemi başarıyla sonuçlandı. Uygulanan tedavi yöntemi sonrası hastanın koronavirüs testi negatif çıktı.

'Gurur verici tablo'

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, yaptığı açıklamada, "Bugün, Diyarbakır, Türkiye ve dünya için gurur verici bir tablo için burada toplandık. Bugün ilk defa Gazi Üniversitesi hocalarımızdan Hikmet Selçuk Gedik ile bir aradaydık. Kendisi tarafından geliştirilen ve dünyada ilk kez uygulanan bir yöntemi bugün ilk defa Diyarbakır'da bir hasta üzerinde uygulama fırsatı bulduk. Türk Işını tedavisi projesini ilk defa uyguladık. Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastanın koronavirüs test sonucu negatife döndü. Bu güzel haberi buradan tüm Türkiye'ye, dünyaya duyurmak Diyarbakır adına gurur verici bir tablo" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr Erkan Baysal da, ilk defa uygulanan Türk Işını tedavisi sonrası açıklamalarda bulundu. Baysal, "Hastamız 46 yaşında erkek bir hasta. Ayın 25'inde yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle geldi. Yapılan PCR testi de Kovid-19 testi pozitif gelince hastamızı yoğun bakıma yatırdık. Sonra gerekli istişareleri yaptıktan sonra hastamızın Türk Işını tedavisine uygun olduğunu tespit ettik. Tedavi yöntemini uyguladık" dedi.