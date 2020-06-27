Riva'da tekne kayalıklara çarptı: Mahsur kalanlar kurtarıldı

Riva açıklarında gece saatlerinde iki kişinin bulunduğu tekne kayalıklara çarptı. Kayalıklarda mahsur kalan iki kişi geceyi ateş yakarak geçirdi. Mahsur kalanlardan bir kişi kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşarak yardım istedi. Çok sayıda kurtarma ekibinin çalışması sonucu kayalıklardaki kadın da kurtarıldı.