Evinde kilitli kalan genci sınava itfaiye yetiştirdi

Tokat'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmek için evden çıkarken kapının kilidi bozulunca içeride mahsur kalan Abdülbaki Demirci, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.