Savunma Sanayii Başkanı Demir: Mobil X- Ray cihazı hastanelerin kullanımına sunulacak

Savnuma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN tarafından üretilen Mobil X- Ray cihazının, Conformite European (CE) onayının alınmasıyla klinik deneme amaçlı hastanelerin kullanımına sunulacağını açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "ASELSAN üretimi Mobil X-Ray cihazı 'CE Belgesi'ni almak için Sağlık Bakanlığı'na bildirildi. CE onayının alınması ile birlikte Mobil X-Ray cihazından üretilerek klinik deneme amaçlı hastanelerin kullanımına sunulacaktır" ifadelerini kullandı.

✅ @aselsan üretimi Mobil X-Ray cihazı 'CE Belgesi'ni almak için Sağlık Bakanlığına bildirildi.



CE onayının alınması ile birlikte Mobil X-Ray Cihazından üretilerek klinik deneme amaçlı hastanelerin kullanımına sunulacaktır.



Hayırlı olsun 🇹🇷🇹🇷🇹🇷 pic.twitter.com/bZERmm54am — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) June 27, 2020

​