Gazeteci Özışık'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YouTube çağrısı

Gazeteci Hadi Özışık, kendi YouTube kanalındaki programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ortak yayın çağrısı yaptı.
YouTube kanalını yeni açan Erdoğan cuma günü gençlerle video konferansta buluşmuş ve öğrencilerin sorularını yanıtlamıştı.
Özışık, videosunun açıklama kısmında da şu ifadeleri kullandı: "Erdoğan'ın bu video konferans videosu daha 24 saatini doldurmadan 2 milyon kez izlendi. Üstelik Erdoğan'ın videosu Google ve YouTube algoritması gereği etiketlenmediği halde bu kadar çok izlendi. Görünen o ki, Cumhurbaşkanı'nın videosu 5 milyon izlenme oranına doğru gidecek. Benim Erdoğan'ın kurmaylarına çağrım oldu bu videoda. Cüneyt Özdemir, Hadi Özışık, Adem Metan, Çağlar Cilara, Süleyman Özışık ve başka başka YouTube kanalında ortak yayın yapma çağrısı. Bu çağrı karşılık bulursa Türkiye'de bir ilk gerçekleşecek ve Erdoğan YouTube kanallarının ortak yayınına katılarak gazetecilerin sorularını cevaplayacak. Nasıl bir çağı, fena mı olur sizce?"
Teklife ilk yanıt da Cilara'dan geldi. Cilara, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda böyle bir ortak yayına seve seve katılacağını yazdı:
Hadi Özışık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iletişim kurmayları ile yaptığı görüşmedeki önerisini açıkladı:— Çağlar Cilara (@caglarcilara) June 28, 2020
"Ben, Cüneyt Özdemir, Adem Metan, Çağlar Cilara gibi isimlerle bir YouTube ortak yayın yapalım dedim. İyi olur dediler."
Ben varım, seve seve katılırım. pic.twitter.com/3igsU6w2eJ
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