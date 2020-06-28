Bodrum Belediye Başkanı'ndan 370 liralık döner yorumu: Turistin cebindeki parayı sonuna kadar almakla mesulüz

Bodrum'da lüks bir tesiste bir tabak dönerin 370, kuşbaşılı pidenin 185 TL'ye verildiği haberleri ile ilgili basın toplantısında sorulan soruya cevap veren Aras, “Serbest piyasa ekonomisi. Burası turizm memleketi, Dünya'nın en zengin insanları buraya geliyorlar. İşadamları, sanatçılar, devlet adamları, oligarklar, krallar, prensler burayı tercih ediyorlar. Onların hizmet açısından beklentileri çok yüksek. Belki de altın tabakta döner yemek istiyor. Ya da o döneri organik, özel bir şekilde yetiştirilmiş, hiçbir şekilde ilaç kullanılmamış bir kuzudan yemek istiyor. Onu da sunacak ürün Bodrum'da var. Bence Bodrumlu olarak bundan gurur duymalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

'Ucuz olsun dersek turist gelmez'

Aras, "Yanlış anlaşılmasın, her yere gitmek zorunda değiliz ki. Ben Türkbükü'nde bir işletmeye gitmek zorunda değilim. Ama orayı da seçen insanlar var. Bodrum'un buna da ihtiyacı var. Biz Bodrum'da her şey ucuz olsun dersek o zaman burada para harcayacak turist, Santorini'ye gider, Mikonos'a, Saint- Tropez'e gider, İbiza'ya gider. Bodrum'a gelmez” dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Aras: Yanlış anlaşılmasın, her yere gitmek zorunda değiliz ki. Biz Bodrum'da her şey ucuz olsun dersek o zaman burada para harcayacak turist, Santorini'ye gider, Mikonos'a, Saint- Tropez'e gider, İbiza'ya gider. Bodrum'a gelmez https://t.co/3qj1WGxxUX pic.twitter.com/Q09vSbiUg2 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 28, 2020

Bodrum'un ekmek parasının turizm olduğuna işaret eden Aras, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz turistin, vatandaşımızın demiyorum, cebindeki parayı sonuna kadar almakla mesulüz. Adam cebine para koymuş gelmiş, niye harcamasın? Bir dönere 100 bin TL vermek istiyorsa, versin yesin. Bana ne. Ama burada 20 TL'ye de döner var. O dönerin 20 TL olması gerektiği konusunda tereddüt ediyorsanız, belediyemize başvurursunuz ben de gider onu sonuna kadar denetlerim. Eğer o dükkan pis ise, o dükkanda doğru düzgün servis yoksa, aldığınız hizmetle ödediğiniz para arasında fark olduğunu düşünüyorsanız sonuna kadar gider denetleriz. Gereğini de yaparız” dedi.