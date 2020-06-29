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    ‘Pirzola şebekesi’ne 10 yıl hapis talebi

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    İstanbul merkezli bir vakfın adını kullanarak besicileri 50 milyon lira dolandıran 10 kişilik şebeke hakkında dava açıldı. 10 yıla kadar hapsi istenen şebeke üyelerinin, karşılıksız çeklerle aldıkları etleri lüks restoran ve otellere sattıkları belirlendi. Kendisini vakıf başkanı olarak tanıtan şebeke lideri hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

    Malatya, Adana, Konya, Amasya, Kars gibi illerden onlarca besiciyi dolandıran şebekeye yönelik savcılık soruşturması tamamlandı. Şebekeye verdiği 14 milyon liralık etin parasını alamayan besici Mahmut Çelik, yaptığı bir dizi görüşmeden de sonuç alamayınca soluğu adliyede aldı. Çelik ifadelerinde şebekeye dair ayrıntılara yer verdi.

    İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli savcı, biri tutuklu 10 sanık hakkında hazırladığı iddianamede, şebekenin dolandırıcılık faaliyetini nasıl yürüttüğünü de ortaya koydu. Hürriyet'in aktardığı iddianameye göre, sanıklardan Cahit Demirel, et ticareti yaptığı için tanıdığı Mahmut Çelik’i İstanbul’a davet etti. Demirel, Çelik’e, temasta oldukları bir vakfın et işine yöneleceğini söyledi.

    Çelik ilk olarak vakfın gıda alımlarını yapan kişi olarak tanıtılan sanık Fatih Dündar ile tanıştırıldı. Son aşamada ise, vakıf başkanı olarak tanıtılan Hamit Avcı ile görüşme yapıldı.

    '80 et satış mağazası açacağız'

    Görüşmelerde Çelik’e, vakfın İstanbul genelinde 80 et satış mağazası açacağı, bu nedenle yüklü et alımlarının olacağı ifade edildi. Şebeke üyeleri, Çelik'i, güven telkin etmek için İstanbul’da bulunan bir dizi yargı, emniyet ve bürokrasiden üst düzey kişilerle de görüştürdü.

    Dolandırıcılık ağını ilmek ilmek ören şebeke üyeleri son olarak, vakfın ticaret yapması yasak olduğu için kendi kontrollerinde olan bir şirket adına alımların yapılacağını söyledi.

    Çekler karşılıksız çıktı

    Yapılacak olan ticarete ilişkin kuşkusu kalmayan Çelik, hemen kolları sıvadı ve canlı hayvan temin etmeye başladı. Her gün onlarca canlı hayvan yüklü TIR’lar, şebekenin belirttiği adreslere ulaştı. Şebeke üyeleri, kuşku uyandırmamak için yaptıkları ilk alımların parasını Çelik’e ödedi. İddianameye göre 8 milyon liralık etin parası Çelik’e gönderildi. Ancak, planın ikinci aşamasında bu kez, gelen etler yerine çekler verildi.

    14 milyon lirayı aşkın çekleri alan Çelik, piyasadan borç aldığı hayvanları kestirerek şebeke üyelerine teslim etti. Ancak, çeklerin ödeme günü geldiğinde hiçbiri ödenmedi. Çekler peşi sıra karşılıksız çıkarken, şebeke üyelerinin oyunu da bir bir ortaya çıktı. Çelik ilk olarak, adı kullanılan vakfın, şebeke ile ilgisi olmadığını öğrendi. Daha sonra, malları teslim ettiği Donuksa Gıda isimli şirketin de paravan olduğunu fark etti.

    Sahte vakıf başkanı için yakalama kararı

    İddianamede Hamit Avcı, Yaşar Eti, Cahit Demirel, Yusuf Aydın ve Fatih Dündar’ın da aralarında olduğu 10 sanık yer aldı. ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan yargılanmaları istenen sanıkların 3 yıldan 10 yıla hapsi istendi. Söz konusu iddianameyi kabul eden İstanbul Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi, kendisini vakıf başkanı olarak tanıtan Hamit Avcı için de yakalama kararı çıkardı.

    Sanıklar eylül ayında yapılacak ilk duruşmada hakim karşısında olacak.

    Etiketler:
    Hapis cezası, Hapis istemi, Hapis, Adliye, iddianame, Para, karşılıksız çek, Dolandırıcılık, et, pirzola
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