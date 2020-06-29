MHP'li Büyükataman: Cumhur İttifakı’nın uyumlu çalışması Kılıçdaroğlu’nda hayranlık uyandırmakta

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak “Gizli ve açık ortaklarıyla birlikte yer aldıkları zillet ittifakında her gün ayrı bir ‘paylaşım’ kavgası yaşanırken karşılıklı anlayış ve istişare temeline dayanan Cumhur İttifakı’nın uyumlu çalışması Kılıçdaroğlu’nda hayranlık uyandırmaktadır” dedi.