Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini öldürdü

Zonguldak'ta iki kardeş arasında çıkan 'dut budama' tartışması cinayetle sonuçlandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hasan D., kardeşi Mustafa D. ile kavgayı ayırmaya çalışan yeğeni Seyhan D.'yi silahla vurup, öldürdü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Şeyhoğlu köyünde ikamet eden 73 yaşındaki Hasan D. ile 68 yaşındaki kardeşi Mustafa D. arasında dut ağacının budanması konusunda tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzere Hasan D, kardeşi Mustafa D. ile kavgayı ayırmaya çalışan 26 yaşındaki yeğeni Seyhan D.'yi silahla yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince baba ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi. Mustafa ve oğlu Seyhan D.'nin cenazeleri, incelemelerin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli Hasan D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.