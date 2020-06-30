Bakan Albayrak ve eşi hakkındaki hakaret içerikli paylaşımı yapan kişi gözaltına alındı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ın dördüncü kez çocuk sahibi oldu. Bakan Albayrak mutluluğunu kişisel Twitter hesabında "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz" ifadesiyle paylaştı.

Ancak bir kullanıcı, Albayrak'ın bu mesajının altında çirkin paylaşımda bulundu. Tepki çeken paylaşımı yaptığı tespit edilen E.B., Siber Suçlarla Mücadele Daire Ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sorgusu süren E.B.'nin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.