Yargıtay'dan Metin İyidil kararı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, eski korgeneral Metin İyidil hakkındaki davada, istinaf mahkemesinin duruşma açmadan karar vermesini bozma nedeni saydı.
15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen, TSK'dan atılan eski Korgeneral Metin İyidil'in istinaf mahkemesince beraat kararı verilmişti.
İyidil serbest bırakılmış, hemen ardından bu karar kaldırılarak yeniden tutuklanmıştı. Beraate hükmeden hakimler ise başka illere atanmıştı.
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