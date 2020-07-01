Hatay’da dilencinin üzerinden 'F' serisi dolar çıktı

Muhlisali Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde denetim yapan zabıta ekipleri, adı açıklanmayan dilenci kadını yakaladı. Belen Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen kadının üzerinde yapılan aramada, 26 lira 50 kuruş ile FETÖ'nün (Fethullahçı Terör Örgütü) görevlendirmeler için kullandığı F serisi 2 adet 1 dolar bulundu.

Dolarlara tutanak tutularak el konulurken, adı açıklanmayan kadın, polise teslim edildi.

F serisi Fethullah Gülen’e yakın olan kişilerde bulunuyor

1 dolarlık banknotların Fethullah Gülen tarafından okunup üflendiği, harf grubunun da görevlendirmeyi sembolize ettiği biliniyor. Buna göre F serisi Fethullah Gülen’e yakın olan kişilerde bulunuyor.