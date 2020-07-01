Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet liderlerinin sosyal medya paylaşımlarına gönderme yaparak ''Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz'' açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine "Dark'ın son sezonunu izlemeden Netflix'i kapatırsan vallahi gücenirim" diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve bu paylaşımı alıntılayarak tweetler atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a yanıt verdi. Muhalefet liderlerinin ismini anmadığı paylaşımında Erdoğan, "Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz" dedi.

Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz.



RTE — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 1, 2020

Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımına yanıt

İYİ Parti lideri Akşener, Erdoğan'ın paylaşımı 'Diriliş Ertuğrul' dizisi oyuncularıyla çektiği fotoğrafla birlikte alıntılayıp ''İYİ Parti lideri Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Emin misin Sayın Erdoğan?'' yanıtını verdi.​

Ne olmuştu?

Erdoğan'ın YouTube ve Netflix ile ilgili olarak yaptığı açıklamalar üzerine Akşenener, kişisel Twitter hesabında Erdoğan'ı etiketleyerek "Dark'ın son sezonunu izlemeden Netflix'i kapatırsan vallahi gücenirim" demişti. Bu paylaşımı alıntılayan Kılıçdaroğlu, "Aman Meral Hanım, hırsından spoiler verir" derken, Buldan da Kılıçdaroğlu'nu alıntılayarak kendilerinin La Casa De Papel'in son sezonunu beklediklerini söylemişti