İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: Haberiniz olsun, vazgeçmeyeceğiz

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Ankara Valiliği'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalananların sayısında görülen artış üzerine aldığı kısıtlama kararını değerlendirdi.
Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin kısıtlama kararının, yarın yapacakları Büyük Savunma Mitingi öncesinde alındığına dikkati çeken Durakoğlu, şunları söyledi:
"Anlattık dinlemediniz. Başkentimize geldik, yürütmediniz. Adalet Komisyonu'na almadınız, görüşmediniz. Basın yayınladı, ekranlarını kararttınız. Sosyal medyada göründük, kapatmaya kalktınız. Miting çağrısı yaptık, yasak koydunuz. Haberiniz olsun, vazgeçmeyeceğiz."
Anlattık dinlemediniz.— Av. Mehmet Durakoğlu (@DURAKOGLU2016) July 2, 2020
Başkentimize geldik, yürütmediniz.
Adalet Komisyonuna almadınız, görüşmediniz.
Basın yayınladı, ekranlarını kararttınız.
Sosyal medyada göründük, kapatmaya kalktınız.
Miting çağrısı yaptık,yasak koydunuz.
HABERİNİZ OLSUN: VAZGEÇMEYECEĞİZ!#Vazgeçmeyeceğiz
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