Köpeğe çarpıp kaçan akademisyen için suç duyurusu

Köpeğe çarpıp kaçan Doç. Dr. Birsen Ocaklı için takipsizlik kararı veren savcı, görüntüleri izledikten sonra kararı iptal etti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne görevli Doç. Dr. Birsen Ocaklı’nın arabasıyla bir köpeğe çarparak kaçtığı iddia edildi. Konuya ilişkin kamera kayıtlarını izleyen Eda Sarıbeyliler savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Marmara Üniversitesi Hastanesi’nin bahçesinde 14 Mayıs sabah 9.30 saatlerinde meydana gelen olayın ardından Savcılığa ifade veren Birsen Ocaklı, çarpan aracın kendisinin olduğunu belirtti. Ocaklı, köpeği görmediğini çarptığını fark etse köpeği veterinere götüreceğini iddia etti.

Savcılık, Ocaklı’nın ifadesinin ardından önce takipsizlik kararı verdi. Suç duyurusunda bulunan ve takipsizlik kararının ardından savcıyla görüşen Eda Sarıbeyliler, kamera kayıtlarını izlemesini talep etti. BirGün'den Gökay Başcan'ın haberine göre videoları izleyen Savcı, takipsizlik kararını iptal ederek şikayeti işleme koydu.

Günün çoğu zamanını kampüs içerisinde geçiren Max adlı köpeğin öldüğü öğrenildi.