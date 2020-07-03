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    Aile hekimleri sözleşme istiyor

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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007031042378660-aile-hekimleri-sozlesme-istiyor/

    Küçük işletmeler için 1 Temmuz’da başlayan iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yeni dönemde aile hekimleri, işyerleriyle sözleşme imzalamak istiyor.

    Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Hukuk Komisyonu Koordinatörü Dr. Hazar Cırık, süreç içinde sözleşme imzalamanın önemli olduğunu söyledi.

    Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre Cırık, şunları söyledi:

    • Burada şöyle bir algı oluşuyor, işyeri hekimi yerine aile hekimine gidebilirsiniz gibi. Ama ehliyeti düşünün. Bir ehliyetiniz var. Ancak bir otobüs firmasıyla sözleşme imzalarsanız, o firmanın otobüslerini kullanıyorsunuz. Burada da benzeri bir durum söz konusu. Bir risk var. Bu nedenle de sözleşme karşılığı yapılmalı ve ücretlendirmesi olmalı. Bizim tavsiyemiz bu yönde. Örneğin bir yerde çalışan için işe başlarken bir şekilde sağlık raporu verdiniz, ancak çalıştığı yer yüksek sesli bir yer ve işitme kaybı söz konusu olacak. Hekim olarak size de bir sorumluluk yüklenir, tazminat davası açılabilir. Bu nedenle de, kurallara uygun bir şekilde ilerlemek daha sağlıklı olacaktır.

    AHEF yönetim kurulundan da konuyla ilgili yapılan açıklamada da, mevzuat hükümlerine göre aile hekimleri dahil tüm hekimlerin mesai ve nöbet saatleriyle çakışmamak üzere işyeri hekimliği yapabileceği belirtildi. Açıklamada aile hekimlerine yönelik yönlendirmelerin yanlış anlaşıldığı kaydedilerek, “Aile hekimlerinin işyeri hekimliği hizmetlerini mesai saatleri dışında ve işyeriyle anlaşarak iş sağlığı ve güvenliği-katip uygulaması üzerinden sözleşmeyle, risk değerlendirmeleri ve tetkiklerden sonra vermeleri gerektiğini düşünüyoruz” denildi.

    1 Temmuz'da başladı

    6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’yla işyerleri az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli şekilde üç sınıfa ayrılarak, işyerlerinin tehlike sınıflarına göre kademeli olarak iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırması yükümlülüğü getirilmişti. Az tehlikeli sınıfta yer alan ve çalışan sayısı 50’den az olan işyerleri ve bazı kamu kurumları içinse bu yükümlülük yapılan yasal değişiklikle 1 Temmuz 2020 tarihine ötelenmişti. Yeni dönemde işyerlerinin tek bir çalışanları dahi olsa, iş sağlığı ve güvenliği hizmetini satın alması veya eğitimlerini alarak kendisinin vermesi gerekiyor.

    Etiketler:
    Talep, Sözleşme, Doktor, Ücret, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, AHEF
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