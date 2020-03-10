Kayıt
15:13 10 Mart 2020
Canlı Yayın
    Arama

    AHEF Başkanı: 'Aile hekimine gidin' çağrısı koronavirüs riskini artırıyor, elimizde tanı kiti yok

    © Fotoğraf : Sağlık Bakanlığı/Aytuğ Can Sencar
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (452)
    0 41
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104131/13/1041311327_0:320:3072:2048_1200x675_80_0_0_e27ab471449e2cc67b5a627bb818062d.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202003101041565513-ahef-baskani-aile-hekimine-gidin-cagrisi-koronavirus-riskini-artiriyor-elimizde-tani-kiti-yok/

    Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Özlem Sezen, aile hekimlerinin elinde koronavirüsü tespit edecek 'tanı kiti' olmadığını, hastalığın kendilerine bulaşmasını önleyecek koruma malzemelerinin de bakanlık tarafından kendilerine verilmediğini söyledi.

    Sağlık Bakanlığı'nın son 14 gününü riskli sayılan Çin, İran, İtalya, Güney Kore ve Irak'ta geçiren öğrenci ve çalışanların pasaportları ile aile hekimlerine başvurmaları halinde 14 gün izinli sayılmalarının önünü açan kararının, Türkiye'de koronavirüsün yayılmasına yol açabileceği uyarısı geldi.

    Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Özlem Sezen, "Elimizde bu hastalara tanı koyacak kitimiz yok. Kronik hastalar, gebeler, çocuklar, yaşlılar için büyük risk olur" dedi.

    Dr. Sezen, yurtdışından gelip 14 günlük idari izne ihtiyaç duyan kişilere sağlık ocaklarında değil gümrükten geçerken izin belgesi verilmesi ve bu kişilerin de 14 gün boyunca evlerinden çıkmaması gerektiğini söyledi.

    Aile sağlığı merkezlerinde gebe, yaşlı ve çocuklara aşıların yapıldığını, okul çağı çocuklara yönelik izlemlerin sürdüğünü belirten Sezen, "Yurtdışından gelen ve potansiyel olarak da riskli görülen kişilerin aile sağlığı merkezlerine belge için gelmeleri buralarda bulunan herkese hastalığın bulaşması ve buradan da tüm ülkeye yayılma riskini artırıyor" diye konuştu.

    'Sıradan griple ayırmamız ve tanısını koymamız imkansız'

    Aile hekimlerinin elinde koronavirüsü ortaya çıkaracak bir 'tanı kiti' bulunmadığını, hastalığın kendilerine bulaşmasını önleyecek koruma malzemelerinin de bakanlık tarafından kendilerine verilmediğini belirten Dr. Sezen, "Şu anda mevsimsel gripler dönemindeyiz. Öksürük, hapşırık, burun akıntısı gibi belirtiler koronavirüsle çok benzer. Elimizdeki imkanlarla sıradan griple ayırmamız ve tanısını koymamız imkansız. İzin belgesi için gelenler muayene için bekleyen bir bebeğin, gebe bir annenin ya da kronik hastanın yanında hapşıracak, öksürecek herkesi riske atacak" uyarısında bulundu.

    Dr. Sezen, umreden gelenler için de, "14 gün boyunca misafir kabul etmemeli, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamalı, ev sürekli havalandırılmalı ve evde sürekli maske takmalı, tek kullanımlık mendiller tercih edilmeli ve eller sürekli yıkanmalı” tavsiyelerinde bulundu.

    'Hastalığın patlama yapar bir şekilde artmasına neden olur'

    TÜDEF Gıda ve Sağlık Komisyonu Başkanı Sinan Vargı da yurtdışından gelenlerin sağlık ocaklarına yönlendirilmesi halinde hastalığın herkese bulaşarak yaygınlaşacağını, ilaç yazdırmaya giden hastaların virüs kapıp evlerine döneceğini savundu.

    Vargı, "Başta sağlık ocağı hekimlerimizi ve sağlık ocağına ilaç yazdırmaya, muayene olmaya giden çocuk ve kronik rahatsızlığı olan birçok kişiye koronavirüs bulaşma riski ortaya çıkıyor. Bu karar virüsün bir anda yayılmasına ve hastalığın patlama yapar bir şekilde artmasına neden olacaktır” dedi.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (452)
    Etiketler:
    Koronavirüs tanı kiti, Irak, Güney Kore, İtalya, İran, Çin, İlaç, Sinan Vargı, Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF), Sağlık ocağı, Karantina, Koronavirüs, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Aile hekimliği, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, AHEF, Özlem Sezen
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Fındık'ın gömülmesinden sonra Erkoç, Fındık'ın giydiği önlüğü mezarının üzerine koydu. Erkoç'un, gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
    Önlüklü fotoğrafı ile hafızalara kazınan ‘Fındık’ gömüldü
    Karikatür
    ABD, barış anlaşmasından bu yana Taliban'ı ilk kez vurdu
    Ateşkesin sağlandığı İdlib'deki son durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet