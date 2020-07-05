Kayıt
09:26 05 Temmuz 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Kanal İstanbul

    CHP’li Gürsel Tekin: Kanal İstanbul projesi için 489 gayrimenkul bedelsiz olarak TOKİ’ye devredildi

    © AA / Lokman Akkaya
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 01
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103185/25/1031852562_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_a0479a7e5125a406efebf6eb4c2b1cbf.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007051042390230-chpli-gursel-tekin-kanal-istanbul-projesi-icin-489-gayrimenkul-bedelsiz-olarak-tokiye-devredildi/

    CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Kanal İstanbul projesi kapsamında, değeri 3.4 milyar lira olan 4 milyon 422 bin metrekare büyüklüğündeki 489 gayrimenkulün bedelsiz olarak TOKİ’ye devredildiğini söyledi.

    Sözcü gazetesinden Başak Kaya’nın haberine göre, Kanal İstanbul projesi kapsamında bulunan 22 milyon metrekare Hazine taşınmazı tescil edilirken, değeri 3.4 milyar lira olan 4 milyon 422 bin metrekare büyüklüğündeki 489 gayrimenkul bedelsiz olarak Toplu Konut İdaresi'ne (TOKİ) devredildi.

    CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, özellikle son bir yıldır kamuya ait arazi ve konut satışlarında büyük bir artış olduğunu belirterek, “AKP iktidara geldiği günden bu yana yurdun dört bir yanında ne var ne yok sattı. Kamu taşınmazlarının satışına son sürat devam ediliyor. Özellikle son bir yılın satış verilerine bakıldığında, iş zıvanadan çıkmış durumda. Sadece bir yılda son 5 yılın rakamları dahi geride bırakılmış. Ekonomi kötüye gidiyor, milli gelirde ciddi düşüşler var. Açığı kapatmak için kamu mallarına göz dikildi. AKP iktidarı 18 yıl boyunca kamu taşınmazlarını yeni yasalar çıkartarak ya da kuralları zorlayarak elden çıkarttı, tahsis etti ya da devretti." dedi. 

    Tekin, "Tüm bakanlıklar ve Özelleştirme İdaresi'ne imar planları yapma yetkisi tanındı. Hepsi daha çok rant getirmesi için, satmadan önce plan değiştirip, konut ve ticaret alanına dönüştürüldü. Bu arsaların genellikle imar uygulamalarının yapılmadan satılıyor olmaları bize İstanbul ve Marmara bölgesinde deprem toplama alanları için ayrılan arsaların satış hikâyelerini hatırlatıyor” diye konuştu. 

    AK Parti iktidarının 2002 yılından bu yana Türkiye'nin en büyük şirketlerini, fabrikalarını, tesislerini ve limanlarını satarak büyük ekonomik gelir elde ettiğini söyleyen Gürsel Tekin, kamu taşınmazlarının halkın birikimiyle oluşturulmuş ve halka ait olan varlıklar olduğunu belirterek, “Kanunlarımıza aykırı bir biçimde ve fütursuzca yapılan bu satışlar ve devirler, insan haklarına da aykırıdır. Kaynaklarımıza sahip çıkma mücadelesini sürdüreceğiz” ifadesini kullandı. 

    İlgili konular:

    'Türkiye Kanal İstanbul gibi saçma projeler yerine internet altyapısını güçlendirip yazılım sanayini desteklemeli’
    Kanal İstanbul için keşif ve bilirkişi incelemesi kararı
    Bakan Kurum açıkladı: Yabancı şirketler, Kanal İstanbul güzergahında 791 bin metrekare taşınmaz aldı
    Etiketler:
    TOKİ, Kanal İstanbul Projesi, Kanal İstanbul, Gürsel Tekin, Türkiye, CHP
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Kuğu Takımyıldızı'nda yer alan çok genç NGC 7027 gezegenimsi bulutsusu görüntüsü
    Kelebek Nebulası’ndan Mars kraterlerinin kuşbakışı manzarasına: Haziranın en ilginç uzay görüntüleri
    Karikatür
    ABD’de S-400’lerin Türkiye’den satın alınması teklifi sunuldu
    İnfografik
    Askeri olarak Türkiye mi güçlü Yunanistan mı?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet