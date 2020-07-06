Mabel Matiz: Altın Kelebek Ödülleri'ndeki konuşmam eksik yayınlandı

Matiz'in Altın Kelebek Ödülleri'nde kesilen konuşmasında "Hayatta da aşkta da müzikte de sınırlara, etiketlere, insan icadı kategorilere takılmamak ve andaki ödülümüzün tadını çıkarmak gerektiğine inanıyorum" ifadeleri yer alıyordu

Şarkıcı Mabel Matiz, Altın Kelebek Ödülleri’nde 'En İyi Klip' ve 'En İyi Erkek Şarkıcı' ödüllerini aldı.

Matiz, ödülünü almasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Ünlü şarkıcı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle bant üzerinden yayınlanan törendeki konuşmasının kesildiğini ifade etti:

"Malesef eksik yayınlanmış olan ödül konuşma metnimin tamamını ekte paylaşma ihtiyacı duyuyorum."

Malesef eksik yayınlanmış olan ödül konuşma metnimin tamamını ekte paylaşma ihtiyacı duyuyorum.

Sevgimle. #PanteneAltınKelebekÖdülleri pic.twitter.com/SBAObY4WoR — Mabel Matiz (@mabelmatiz) July 5, 2020

​Matiz, kesilen sözlerinin şu şekilde olduğunu belirtti:

"Herkese merhaba. Beni bu güzel ödülle onurlandırdınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayatta da aşkta da müzikte de sınırlara, etiketlere, insan icadı kategorilere takılmamak ve andaki ödülümüzün tadını çıkarmak gerektiğine inanıyorum. Bu dünyanın insanları olarak, aynılığımızı ve farklılıklarımızı gönülden kabul edip kutlayabildiğimizde, iyileşmemiz de bir o kadar hızlı, beraber ve direnden gerçekleşecektir. Ödülümü, bu farkındalığı yaşayan, yayan, çeşitliliğin her türlüsünü kutlayabilen bütün herkese ithaf ediyorum."

YKS’de soruşturmalık olan soru

Geçen hafta sonu gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) Türkçe bölümünde Mabel Matiz’in ‘Maya’ albümünden adaylara soru gelmiş, albümdeki ‘Fırtınadayım’ şarkı sözlerinin yer aldığı soruda, adaylara şarkının sözlerinde ne ifade edildiği sorulmuştu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yüksöğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Mabel Matiz’in 'Fırtınadayım' şarkısıyla ilgili inceleme başlattığını söylemiş, “Kurumumuz yönetiminin milli, manevi değerlerimiz ve toplumsal değer yargılarımız konusundaki hassasiyeti açıktır. 2020 YKS’nin TYT oturumunda yer alan Türkçe alanındaki ilgili sorunun içeriği hakkında inceleme başlatılmıştır” açıklamasında bulunmuştu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Matiz, “Müziğimle hayati bir sınavın sorularına konu olmak beni çok mutlu etti. Şimdi ise aynı sınav üzerinden kişisel değerlerimin konu edilmesini hayretle izliyorum. Adımın yanına coğrafi işaret logosu konmasına ramak kalmışken, sınandığım şeye bak” ifadelerini kullanmıştı.

Selam : ) Müziğimle hayati bir sınavın sorularına konu olmak beni çok mutlu etti. Şimdi ise aynı sınav üzerinden kişisel değerlerimin konu edilmesini hayretle izliyorum. Adımın yanına coğrafi işaret logosu konmasına ramak kalmışken, sınandığım şeye bak. — Mabel Matiz (@mabelmatiz) July 3, 2020

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