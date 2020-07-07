Koronavirüs hastasına 'geçmiş olsun' ziyaretine giden 3 kişi virüse yakalandı

Kocaeli'de koronavirüs test sonucu pozitif çıkan bir kişiye hasta ziyaretinde bulunan 3 kişi virüse yakalandı. Mahalle muhtarı vakaların sağlık durumunun iyi olduğunu, evlerinin karantinaya alındığını söyledi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hastalanan bir vatandaşın yapılan koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından, şahsı ziyaret ettiği belirlenen 4 kişinin virüse yakalandığı ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre N.B. isimli vatandaş, rahatsızlığı nedeni ile Kocaeli’de bulunan özel bir hastanede tedavi oldu. Daha sonra taburcu edilen N.B. Kandıra ilçesi Karaağaç mahallesinde bulunan evine gitti.

Rahatsızlanan N.B.'nin kaldırıldığı hastanede yapılan koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı. N.B.'nin ardından eşi F.B. ve aynı mahallede yaşayan kızı S.S.’nin de yapılan test sonuçları pozitif çıktı.

Daha sonra koronavirüs sonuçları pozitif çıkan vakalarla temasa geçtiği belirlenen vatandaşlara da test yapıldı.

N.B.’ye ve kızı Seher S.'ye 'Geçmiş olsun' ziyaretinde bulunduğu belirlenen 3 kişinin yapılan test sonuçları pozitif çıktı. Vakalar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Karaağaç Mahallesi Muhtarı Mehmet Elmacı, vakaların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve evlerinin karantinaya alındığını söyledi.