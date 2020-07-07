Canan Kaftancıoğlu, Berna Laçin, Nevşin Mengü ve Feyza Altun'u hedef alan paylaşımlar eleştiri sayıldı

Twitter'da yapılan ve tepki toplayan "Darbeye yeltenirlerse, Nevşin benim, Berna benim, Feyza Altun benim. Canan'ı ben almam. Aklınızdan bile geçirmeyin, şimdiden söyleyeyim" şeklindeki paylaşım hakkında takipsizlik kararı verildi.

Sözcü'den Sevgi Begüm Yavuz'un haberine göre, oyuncu Berna Laçin, gazeteci Nevşin Mengü, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Avukat Feyza Altun hakkında yapılan "Darbeye yeltenirlerse, Nevşin benim, Berna benim, Feyza Altun benim. Canan'ı ben almam. Aklınızdan bile geçirmeyin, şimdiden söyleyeyim" şeklindeki çirkin paylaşımı ağır eleştiri sayan savcılık, soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, paylaşımı yapan Kadir G., hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Kararda, tehdit suçu bakımından atılı suçun unsurlarını oluşturacak eylemin bulunmadığını belirtildi.

Takipsizlik kararında Yargıtay kararlarına atıfta bulunularak, söz konusu davranışın 'ağır eleştiri niteliğindeki davranış', 'kaba söz' ve 'kaba ve nezaket dışı hitap tarzı' olduğu belirtilerek, bu tür davranışların hakaret suçunu oluşturmayacağı savunuldu.

Kararda ayrıca, “Açık olmayan bazı sözlerin hakaret kapsamına girip girmediğinin değerlendirilmesi için bu sözlerin içeriğinin bulunması ya da çok açık biçimde anlaşılır olması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.