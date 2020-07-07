Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.

MGM, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve İstanbul Anadolu yakasında sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini belirtti.

Öte yandan, Batı Karadeniz'de de Zonguldak, Bartın, Düzce ve Kastamonu'nun kuzey ilçeleri yerel olarak 21-50 kg/m2 sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

MGM'den yapılan uyarıda, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.