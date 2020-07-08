Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı: Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. 1500 metrekare kapalı alana sahip geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.