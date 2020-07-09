Reuters'e konuşan Türk yetkili: Danıştay'ın Ayasofya kararını cuma günü vermesini bekliyoruz

Reuters'a bilgi veren yetkililer Danıştay kararı ile Ayasofya'nın müze statüsünün kalkmasını ve ibadete açılmasını beklediklerini belirttiler.

AK Partili bir yetkili, "Ayasofya'nın müze olmasını düzenleyen 1934 sayılı kararın iptali için açılan davada Danıştay'ın kararı henüz resmi olarak oluşmadı ve gelmedi. Kararın büyük ihtimalle Cuma günü çıkması bekliyor. Bu yönde bir bilgi var. Kararın iptal yönünde olmasını bekliyoruz" dedi.

Üst düzey bir yetkili ise, "Danıştay'ın henüz iptal kararı gelmedi. Kararın iptal olmasını bekliyoruz. Cuma günü kararın çıkmasını bekliyoruz, resmi tebligat kısa süre sonra da ulaşır. Şu anda gördüğümüz resmi bir karar yok. Cuma çıkacağı yönünde bilgimiz var ama olmasa da birkaç gün sonra gelecektir" diye konuştu.

İstanbul'un fethinin yıldönümünde yapılan kutlama kapsamında 29 Mayıs'ta Ayasofya'da Fetih Suresi okunmuştu. Yunanistan'ın tepki göstermesinin ardından Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması tartışmaları başlamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ay başında, "Türkiye Hükümetine Ayasofya'nın müze olarak tutulması konusunda çağrıda bulunuyoruz. Bu sayede Türkiye diğer inanç gruplarına ve kendisini oluşturan tarihi diğer unsurlara saygı duyduğunu gösterebilir ve bu eseri herkesin ziyaret edebileceği bir eser olarak kalmasını sağlayabilir" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi konusunda teklifte bulunması ardından iç siyasette de konu oldukça tartışılmıştı.