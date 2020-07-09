Kılıçdaroğlu: Çoklu baro düzenlemesini AYM'ye götüreceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.

Sözlerine "11 belediye başkanımızla güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Gerçekten CHP belediye başkanları bir tarih yazdı. Hiçbir ayrım yapmadan, bulunduğu, çalıştığı, yönettiği beldede her vatandaşa ulaştı, yardım getirdi. Türkiye'de yeni bir anlayışın yerel yönetimlerde egemen olmasını sağladı" diye başlayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: