Diyarbakır'da Ali E., husumetli olduğu Yakup K., Şahin K., ve Enver B.'nin oturduğu kahvehaneye tabancayla rastgele ateş açtı. Saldırıda kahvehanedeki 3 husumetlisini yaralayan Ali E., olay yerinden kaçarak, geldiği Palu Sokak'ta da tabancayla havaya ateş açtı.

Ali E.'nin silahından çıkan kurşunlar, Tuna Apartmanı'nın 3'üncü katındaki evin penceresinde dışarıyı izleyen Eflin Günbey'e isabet etti. Saldırıların ardından olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edilirken, Ali E. kaçtı.

Kahvehaneyi taradı, kaçarken havaya ateş açtı: 1 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı https://t.co/0aqWw6DNBl pic.twitter.com/4PFhARyDRx — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 9, 2020

​Ailesinin misafirnliğe gittiği evde camdan bakarken silahlı saldırganın rastgele açtığı ateş sunucu vurulan Eflin Günbey ile kahvehanede uğradıkları saldırıda yaralanan Yakup K., Şahin K. ve Enver B., sağlık görevlileri tarafından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedaviye alınan yaralılardan Eflin, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Şahin K. ve Enver B.'nin tedavisi devam ederken, Yakup K.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Ali E.'nin yakalanması için bölgede çalışma başlattı.