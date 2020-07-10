Koronavirüsü yenen Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu uyardı: Kesinlikle maske takın

Koronavirüsü yenen İstanbul Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, “Vatandaşlara kesinlikle maske takmayı öneriyorum. Hafif belirtiler dahi olsa karantina koşullarına uymaları gerektiği ısrarla söylüyorum” dedi.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Türkiye'de Kovid-19'un resmi olarak ilan edilmesinin hemen ardından Mart ayında hastalığa yakalandığını söyledi. Kendisinin de doktor olduğunu hatırlatan Kerimoğlu, virüsün etkileri konusunda etraflıca bilgi sahibi olduğunu anlattı.

Bakırköy Gazetesi'nin haberine göre Koronavirüse yakalandıklarını, hastaneye gittikten sonra öğrendiklerini kaydeden Kerimoğlu, süreci şöyle anlattı.