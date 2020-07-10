Ayasofya'da ibadetin yolu açıldı: Danıştay, camiden müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etti

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Danıştay'ın bu kararıyla Ayasofya'da ibadetin önü açıldı.

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davaya ilişkin kararını açıkladı. Danıştay, söz konusu Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

Bu kararla birlikte Ayasofya'da ibadetin yolu açılmış oldu. Son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Ayasofya'yı geçen sene 3 milyon 727 bin 361 kişi ziyaret etmişti.

Bölgeye bariyerler konmuştu

Gün içinde ziyaretçi girişinin devam ettiği Ayasofya'nın giriş-çıkışlarının olduğu alana bariyerler konmuştu. Yerli ve yabancı medya kuruluşları, sık sık buradan yayın yapmıştı.