ORC anketine göre yarın seçim olsa yüzde 10 oy oranını dört parti tutturuyor

81 ilde 53 bin 560 kişiyle yürütülen ankette, AK Parti için yüzde 37.3, CHP için yüzde 26.2, MHP için yüzde 13 ve HDP için yüzde 10.4 oy oranı çıktı.

Sosyal/Politik/Stratejik Araştırmalar Bağımsız Araştırma Kuruluşu ORC, "Türkiye'de bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" anketine göre dört siyasi partinin yüzde 10'luk seçim barajını aştığını duyurdu.

ORC Araştırma'nın anketi, 15 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında 81 ilde 53 bin 560 kişiyle yürütüldü.

Ankette, seçmenlerin oy verme eğilimleri AK Parti için yüzde 37.3, CHP için yüzde 26.2, MHP için yüzde 13 ve HDP için yüzde 10.4 olarak ölçüldü.

İYİ parti baraj altında

İYİ Parti yüzde 6.8, DEVA yüzde 2.6, Gelecek yüzde 1.7, Saadet 1.1 oy potansiyeliyle meclis dışında göründü.

Ankete katılanların yüzde 0.9'u, diğer partileri seçeceğini ifade etti.

Seçmenlere göre her bölgenin en başarılı milletvekilleri

Katılımcılara milletvekillerinin performansları da soruldu.

Araştırmada en başarılı 100 milletvekilinin partilere göre dağılımı yapıldı.

Her milletvekili, kendi seçmen grubunca değerlendirildi.

EN BAŞARILI MİLLETVEKİLLERİ

Marmara Bölgesi pic.twitter.com/ktT3zXOwg3 — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) July 10, 2020

En çok sayıda başarılı milletvekili hangi partinin?

Katılımcılara "Son iki yılı değerlendirdiğinizde, bölgesel çalışmaları, meclis çalışmaları ve halkla iletişiminde, sizce ilinizin en başarılı milletvekili hangisi" sorusu yöneltildi.

Buna göre en başarılı milletvekili dağılımı 42 AK Parti, 35 CHP, 13 MHP, 5 HDP, 4 İYİ Parti ve 1 bağımsız şeklinde oldu.

27. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİNİN PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

En Başarılı 100 Milletvekili pic.twitter.com/7GG5yYO1h9 — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) July 10, 2020

Güneydoğu Anadolu bölgesinin en başarılı 10 milletvekilinin 6'sının AK Parti, 3'ünün HDP ve 1'inin de CHP'li olduğu sonucuna ulaşıldı.

EN BAŞARILI MİLLETVEKİLLERİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi pic.twitter.com/viUx2HPn9V — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) July 10, 2020

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