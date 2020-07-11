Türkiye'de koronavirüsten 1016 yeni vaka, 21 ölüm

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya paylaşımına göre, Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19'la ilgili 1016 kişiye tanı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti.
Toplam vaka sayısı 211 bin 981, can kaybı 5 bin 344 oldu.
Son 24 saatte 1334 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 193 bin 217'ye ulaştı.
Son üç günde vaka sayılarında en çok düşüş olan 7 ilimiz: Kars, Çanakkale, Bartın, Artvin, Ardahan, Kütahya ve Yalova. Türkiye genelinde vakaların pnömoniye dönme oranı azalıyor. Vaka sayılarındaki artış ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyuma bağlı. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/7ZtF9EbfKS— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 11, 2020
Sağlık Bakanı Koca, "Son üç günde vaka sayılarında en çok düşüş olan 7 ilimiz: Kars, Çanakkale, Bartın, Artvin, Ardahan, Kütahya ve Yalova" bilgisini paylaştı.
"Türkiye genelinde vakaların pnömoniye dönme oranı azalıyor" diye ekleyen Koca "Vaka sayılarındaki artış ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyuma bağlı" uyarısını yaptı.
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