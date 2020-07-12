Fatih Altaylı: İsrail de Müslüman ibadethanelerini 'Bizim kılıç hakkımız' diyerek kapatabilir

Habertürk Yazarı Fatih Altaylı, Ayasofya’nın “Kılıç Hakkı” olduğunu savunan Murat Bardakçı’ya cevaben İsrail’in de aynı gerekçe ile Müslüman ibadethanelerini kapatmaya kalkışabileceğini söyleyerek, “Kılıç Hakkı” söyleminden vazgeçilmesini söyledi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, aynı internet sitesinin yazarı Murat Bardakçı’nın Ayasofya’nın “kılıç hakkı” olduğu için tüm tasarruf hakkının Türkiye’de olduğuna dair sözlerine bugünkü köşesinde bir eleştiri getirdi.

Altaylı’nın yazısının “Kılıç Hakkı” yerine başlıklı bölümünde şöyle yazdı:

"Murat Bardakçı dostum, Ayasofya ile ilgili uzun müddettir yazdığı tüm yazılarda “kılıç hakkı” meselesini öne çıkarır. Haklıdır da. Ayasofya, Türkiye’nin toprakları içindedir, bize Osmanlı’dan kalmıştır ve Osmanlı tarafından camiye çevrilmiş, 481 yıl cami olarak hizmet etmiştir. Kiliseden çevrilmiş de olsa, İstanbul’daki en eski İslam mabedidir.

Ancak yine de “kılıç hakkı” söylemine fazlaca sarılmamak gerekir. Çünkü yarın öbür gün İsrail devleti de aynı gerekçe ile ülke toprakları içinde bulunan tüm Müslüman ibadethanelerini “Biz buraları savaşarak aldık. Bu da bizim kılıç hakkımız” diyerek kapatmaya kalkışabilir. O yüzden kılıç hakkı demektense, “Burası zaten 481 sene cami idi kardeşim” demek daha doğru bir gerekçe olabilir.

“Ama orijinali kiliseydi” diyenlere de Kurtuba Camii’nin İspanyollarca katedrale çevrilmesini örnek gösterebiliriz. Ayasofya’dan yaklaşık 150 yıl sonra inşa edilmiş olan bu camii de yapımından 500 yıl sonra Endülüs Emevi Devleti’ni yıkan İspanyollar tarafından katedrale çevrilmişti."