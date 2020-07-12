Sinop'ta baba ile iki oğlu denizde boğuldu

Sinop'ta serinlemek için denize giren baba ile iki oğlu boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Ayancık ilçesinde Ramazan Demirci (50), ailesi ile denize girmek için Harzana köyü plajına gitti.

Çocukları 12 yaşındaki Resul ve 14 yaşındaki Kerem ile denize giren baba Demirci, bir süre sonra çocuklarıyla gözden kayboldu.

Çevrede bulunan vatandaşlar ve cankurtaranlar tarafından kıyıya çıkartılan baba ve iki oğlu, kaldırıldıkları Ayancık Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.