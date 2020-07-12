Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti: Bugünkü vaka sayısı 1012

Türkiye'de son 24 saatte 1012 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 212 bin 993, can kaybı 5 bin 363 oldu.

Son 24 saatte 1298 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 194 bin 515 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımda, "Son 3 günde ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 il; İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Bursa" ifadelerini kullandı.

SON 3 GÜNDE ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Bursa. Ortalama yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya. Beklediğimiz sonuçlar için tedbirlere daha fazla uyalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/5PfpJkaceJ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 12, 2020

​