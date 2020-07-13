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    Akıncı Üssü davası - Akın Öztürk

    AK Parti, CHP ve MHP arasında 'Akın Öztürk kimin paşasıydı?' tartışması

    © AA / Mustafa Kamacı
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007131042443366-ak-parti-chp-ve-mhp-arasinda-akin-ozturk-kimin-pasasiydi-tartismasi/

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yürürlükte olan disiplin nizamında değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı görüşülürken AK Parti, CHP ve MHP arasında Akın Öztürk’ün orduda yükselişinin nasıl olduğu tartışması yaşandı.

    Hürriyet'ten Umut Erdem'in aktardığına göre CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar’ın TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti’ye yönelikAkın Öztürk, sizin bir numaralı paşanızdı, prensinizdi” sözleri vekiller arasında atışmaya neden oldu.

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) disiplin nizamında değişiklik yapan kanun teklifinin önceki günkü görüşmelerinde yaşanan tartışma Meclis tutanaklarında özetle şöyle yer aldı:

    Haşim Teoman Sancar (CHP Denizli): Diyeceksiniz ki: ‘Türk Silahlı Kuvvetleri’nden elimizi ayağımızı çekelim.’ Akın Öztürk, sizin bir numaralı paşanızdı, prensinizdi. Koca koca komutanları karakollarda gezdirirken Akın Öztürk’ü TSK’nın neredeyse en üstündeki kişi yaptınız. Ne oldu o Akın Öztürk 15 Temmuzda? Elleri kelepçeli, polislerin eşliğinde geldi terörist olarak.

    İsmet Yılmaz (Milli Savunma Komisyonu Başkanı): Akın Öztürk’le ilgili. ‘Paşanız’ dedi. Akın Öztürk 1973’te teğmen olarak mezun oldu, biz yokuz. 1985’te Hava Harp Akademisine gitti, AK Parti olarak söylüyorum, biz yokuz. 1987 Harp Akademileri’nden mezun oldu, biz yokuz. 2000’de tuğgeneral oldu. Bakın, albay sayısı fazladır, asker olanlarımız bilir. Onların içerisinden seçip ayrı bir yere koymak önemlidir. 2000’de Akın Öztürk paşa yapıldı. AK Parti var mı Allah için? Akın Öztürk’ü albaylıktan paşalığa getireni öncelikle suçlamak gerekir diye düşünüyorum.

    Erkan Akçay (MHP Grup Başkanvekili): Sayın Başkan, biraz evvel ifade ettiğiniz sözlere katıldığımı ifade etmek istiyorum. 2000 yılında bunun tuğgeneral olduğunu söylediniz ve ‘Suçlayacaksanız onları suçlayın’ dediniz. Evet. Bunu doğru bulmayız, MHP hem koalisyon ortağıdır hem de aynı zamanda, biliyorsunuz, Milli Savunma Bakanı da Sayın Sabahattin Çakmakoğlu’dur. Yalnız şunu hatırlatırım: O zaman Başbakan Yardımcısı olan Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli de zaten Askeri Şura’da değildir, bunu da bir hatırlatma olarak ifade edeyim.

    İsmet Yılmaz: Muhterem Başkanım, Akın Öztürk’ün paşa olmasında MHP’nin hiçbir sorumluluğu yoktur. Uygun mudur?   

    Etiketler:
    Haşim Teoman Sancar, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Erkan Akçay, Tartışma, FETÖ, MHP, CHP, AK Parti, İsmet Yılmaz, Akın Öztürk
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