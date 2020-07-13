Kayıt
08:41 13 Temmuz 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Ameliyat

    SABİM'e sahte hemşire şikayeti: '10 yıldır çalışıyor, diploması yok, tıbbi terimlerden haberdar değil'

    Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 10
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103790/98/1037909852_0:6:1400:794_1199x675_80_0_0_3a4110bf2bf334ac6eabe8c49db816b7.png
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007131042443463-10-yildir-ameliyathanede-calisan-hemsire-hakkinda-sikayet-diplomasi-yok-tibbi-terimlerden-haberdar/

    İstanbul'da özel bir hastanede çalışan hemşireler, 30 yaşındaki İsmail T.'yi Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ne (SABİM) şikayet etti. İsmail T.'nin diplomasının olmadığını belirten hemşireler, "Bu arkadaşın bu tıbbi terimlerin hiç birinden haberi yok. Hastaneyi temsilen ulusal ve uluslararası hemşirelik kongrelerine katılıyor" dedi.

    Sabah'tan Erhan Öztürk'ün aktardığı iddiaya göre İsmail T. önce hastanenin Acıbadem'deki şubesinde 7 yıl hemşirelik yaptı. Son 3 yıldır ise aynı hastanenin yeni açılan Altunizade'deki şubesinde görev yapıyor. Pek çok siyasetçi, futbolcu, ünlü ismin ameliyatlarına katılan İsmail T., imzalaması gereken ameliyathane ve sayım formlarına imza atmayarak olası bir denetimde yakayı ele vermekten her seferinde kurtuldu.

    Ameliyathanelerden sonra molalarda arkadaşlarıyla hemşirelik, hastaya müdahale ve tıbbi konularda yapılan konuşmalarda verdiği saçma cevaplar, şüpheleri üzerine çekmesine neden oldu. Durumdan şüphelenen hemşireler, geçtiğimiz günlerde hastane yönetimine yaptıkları başvurulardan sonuç alamayınca İsmail T.'nin hemşire diploması olmadan ve yıllardır ameliyathane hemşiresi olarak görev yaparak hastaların hayatını tehlikeye attığını ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ne (SABİM) bildirdi. Yapılan şikayete rağmen İsmail T. halen hastanedeki görevine devam ediyor. Hastane yaka kartında ve bordrosunda 'hemşire' yazan İsmail T.'yi hastane yönetimine defalarca şikayet etiklerini söyleyen diğer hemşireler, hemşirelik kongrelerinde hastaneyi temsilen ulusal ve uluslararası toplantılara giden İsmail T.'yle ilgili adım atılmamasına tepki gösterdi.

    Yakın çalışma arkadaşlarının anlatımlarına göre, Halkalı'da bulunan özel bir hastanede yaşamını yitiren 7 aylık Ali Emir'in şüpheli ölümünden sonra bakanlığın ani baskınları olunca İsmail T. 'hemşire' yazan yaka kartını takmamaya başladı. Sağlık personeli olmak için iki yıldır özel bir üniversitede okuyan İsmail T., yıllık denetimlerden de kaçıyor. Denetim yapacağı dönemleri ve hastaneleri yayımlayan Sağlık Bakanlığı ekiplerinin geleceği zaman yıllık izne çıkıyor.

    Söz konusu iddiaya göre denetimler sırasında İnsan Kaynakları'ndaki özlük dosyaları ile ameliyathane listesini karşılaştırıldığında İsmail T.'nin adına rastlanmıyor. Çünkü denetimlere gelineceği gün listeyi değiştirip, kendi çekmecesine koyuyor.

    Hastane yönetiminin İsmail T.'yi bu kadar korumasının nedenini anlayamadıklarına dikkat çeken bir hemşire şunları söyledi: "Birçok çalışan bu arkadaşla ilgili şikayette bulundu. Kurumun nasıl bir menfaati varsa bunu bilmemiz mümkün değil. Ancak yıllardır buna göz yumulmasını anlamış değiliz. Kendini tehlikeye atmamak adına imzalanması gereken sayım formlarına kendi adını yazmıyor. İmza atmak istemiyor. Yapmaması gereken bir görevi yerine getirmeye çalışıyor. Daha doğrusu getiremiyor. Çünkü eğitimini almamış..."

    Oluşan tehlike nedeniyle Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ne (SABİM) durumu bildiren hemşireler şöyle devam etti:

    "Hemşirelik yapabilmek için cerrahi, dahiliye, farmakoloji, hemşirelik esasları, tıbbı etik, anatomi fizyoloji derslerini görmek gerekiyor. Bu arkadaşın bu tıbbi terimlerin hiç birinden haberi yok. Haftalık çalışma listelerinde yer alıyor. Hastaneyi temsilen ulusal ve uluslararası hemşirelik kongrelerine katılıyor. Kartında ve maaş bordrosunda hemşire yazıyor. SABİM'e gerekli şikayetleri kanıtlarıyla birlikte yaptık. Hemşirelik diplomasına sahip olmayan birisinin insanların canını hiçe sayarak ameliyathanede görev yapıp, işlem yapması büyük bir sahtekarlık ve skandaldır. Buna göz yummamak ve acil önlem almak gerekiyor..."

    Etiketler:
    Diploma, özel hastane, Sağlık Bakanlığı, Şikayet, İstanbul, Hemşire, Ameliyat
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Amerikan National Airways Corporation havayolu şirketinin kabin memurları poz verirken, 1959
    Zaman yolculuğu: 20. yüzyılın hostes fotoğrafları
    Karikatür
    ABD’de S-400’lerin Türkiye’den satın alınması teklifi sunuldu
    İnfografik
    Büyük Rönesans Barajı: Etiyopya için umut, Mısır için tehdit
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet