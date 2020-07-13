İstanbullular hafta sonu plajlara akın etti, salgın unutuldu

İstanbul'da hafta sonunda sıcaklığın 30 derecenin üstüne çıkmasıyla binlerce kişi plajlara akın etti. Ancak plajlarda sanki koronavirüs salgını yokmuş gibi ne sosyal mesafeye uyuldu ne de maske takma kuralına.

Milliyet'ten Gülden Çoktan'ın haberine göre, havaların ısınmasıyla birlikte kalabalığın arttığı sahillerde koronavirüs salgını unutuldu. Plajlarda güneşlenenler sosyal mesafe kuralını hiçe sayarken, maske zorunluluğuna uymayanlar da ciddi sayıdaydı.

İstanbul'da hafta sonu sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte denize girmek isteyen binlerce kişi plajlara akın etti. Halk plajlarında büyük bir kalabalık gözlenirken, denize girmek için sahilleri dolduran İstanbulluların salgın önlemlerini geride bırakmaları dikkati çekti.

Kısıtlamaların kaldırılmasından bu yana en yoğun günlerinden birini yaşayan Menekşe Plajı’nda sosyal mesafe kuralı hiçe sayılmıştı. Plajı dolduranların maske takmaması 'Salgın bitti mi?' sorusunu akıllara getirdi. Caddebostan Plajı’nda da tablo farklı değildi. Caddebostan Plajı’nda kurulan şezlonglar arasındaki mesafe bile 1.5 metre kuralına uygun değildi. Bu plajda da vatandaşların maske takma kuralına uymadığı gözlendi.

'Burada denize mi girilir? Kimsede maske yok'

Menekşe Plajı’na güneşlenmek için gelen Ali Demir, aşırı kalabalıktan dolayı denize girmekten vazgeçtiğini belirterek, "Aşırı derecede kalabalık. Burada denize mi girilir? Kimsede maske yok. Sanki virüs bitmiş gibi bir ortam var” dedi.

Hafta sonu ailecek plaja gelmeyi plandıklarını söyleyen Eyüp Kaplan da "Çocukları alıp buraya getirecektim. Sürekli 'denize gidelim baba' diyorlar. Fakat böyle bir yere çocuklarımı nasıl getireyim. Çok kalabalık. Hiç bu kadar kalabalık olduğunu görmemiştim” yorumunu yaptı.

Kilyos’taki Kısırkaya Halk Plajı ise yoğun akıntıdan dolayı vatandaşların kullanımına kapatıldığı için oldukça sakindi. Silivri, Mimarsinan mahallesindeki halk plajı da oldukça yoğundu. Trakya bölgesinden Silivri’ye gelen çok sayıda kişinin, sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak plajda yoğunluk oluşturması dikkati çekti.

Jandarmadan koronavirüs denetimi

Plajlardaki önlemleri İstanbul Jandarma Komutanlığı da havadan ve karadan denetledi. Jandarma ekipleri denetimlerde, sosyal mesafe kuralına ve maske zorunluluğuna uyulup uyulmadığını kontrol etti. 333 tim ve 702 personelin katıldığı denetimlerde havadan S-70 SKORSKY helikopteriyle Kilyos, Şile ve Ağva sahil şeridi denetlendi. Plajlarda salgına ilişkin anonslar yapıldı, boğulma olaylarının önlenmesi için de rip akıntısına karşı vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.