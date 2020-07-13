İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan dışındaki bütün liderlerden 'Kanal İstanbul' için randevu istedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul Projesi'nin olası zararları ve yaratacağı tehlikeleri anlatmak için siyasi parti liderlerini ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan hariç tüm siyasi parti liderlerinden randevu isteyen İmamoğlu, görüşmelerine perşembe günü BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile başlayacak.

BBC'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, İmamoğlu, Kanal İstanbul Projesi'nin olası zararları ve yaratacağı tehlikeleri anlatmak için partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da dahil, MHP, İYİ Parti, HDP, Türkiye İşçi Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti, Vatan Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi genel başkanlarından randevu istedi.

Büyükşehir Belediyesi kaynaklarından edinilen bilgiye göre İmamoğlu, belediye başkanı seçildikten sonra randevu talebinde bulunduğu ancak tüm büyükşehir belediye başkanları ile birlikte kendisini kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ise randevu talebinde bulunmadığı öğrenildi.

İmamoğlu, ilk görüşmesini perşembe günü Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile yapacak.

İmamoğlu, bugün Cumhuriyet gazetesinden İpek Özbey'e verdiği röportajda, siyasi parti liderlerine ziyaretiyle ilgili şu değerlendirmeyi yapmıştı:

“Evvela Montrö’yü anlatacağız. Elbette ki çevreye olan etkisinden bahsedeceğiz. İstanbul’un geleceğinin bu kadar plansızlaştırılması ve bu kadar kötü bir sürece sürüklenmesine sebep olacak kanalın pozisyonundan bahsedeceğiz. Mesela, kuzey-güney ekseninde Karadeniz ile Marmara’yı birbirine bağlıyor. Üstünde sekiz tane boğaz köprüsü yapılacak. Ben küçüğü 900 metre... Bu köprüler bedava mı olacak mesela. Her köprünün maliyetini düşünün. Kanalla bir ada oluşturmanın sakıncalarını, depremle bağını anlatacağız.”