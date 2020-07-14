Kayıt
07:49 14 Temmuz 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Ayasofya

    Hande Fırat: AK Partili yetkililer Ayasofya'nın ibadete açılmasının seçimle bir ilgisi olmadığını söylüyor

    © AA / Elif Öztürk
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 22
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0c/1042438727_0:0:1200:676_1200x675_80_0_0_409c1f6fc91d77e0d0e994609ee54447.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007141042450982-hande-firat-ak-partili-yetkililer-ayasofyanin-ibadete-acilmasinin-secimle-bir-ilgisi-olmadigini/

    Hürriyet yazarı Hande Fırat, Ayasofya'nın ibadete açılması kararıyla ilgili olarak değerlendirmede bulundu. Köşe yazısında AK Parti kanadından gelen yorumlara da yer veren Fırat, "Konunun seçimle bir ilgisi olmadığını, erken seçimin de gündemde bulunmadığını AK Partili yetkililer söylüyor" dedi.

    Hürriyet yazarı Hande Fırat, 'Ayasofya kararı eleştirilerine ne yanıt veriliyor?' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "916 yıl kiliseydi Hagia Sophia. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u almasıyla camiye çevrildi. Ayasofya sembolik anlamı ve ideolojik değeriyle yüzyıllardır tartışmaların odağında yer aldı" diye başladı.

    Fırat şöyle devam etti:

    "Meseleyi bundan sonraki satırlarda değerlendirirken, üzerinden yıllar geçmiş olsa da Hıristiyan dünyası açısından hiç unutulmayan konunun İstanbul’un fethi ve o fethin sembolü Ayasofya olduğunu da göz önünde bulundurmakta fayda var. Şimdi, Ayasofya’nın Cumhurbaşkanlığı kararıyla cami statüsünü elde etmesinin ardından, tartışmalara ve o tartışmalara üst düzey yetkililerin verdikleri yanıtlara bakacağız.

    Kilise neden camiye dönüştürüldü?

    Bu soru, bazı yazılarda ve sosyal medyada karara yönelik eleştirilerin başında geliyor. Gelelim bu eleştirilere verilen yanıtlara:

    Kiliseyi camiye dönüştüren, İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmet. O tarihten beri Ayasofya, cami. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kiliseyi camiye çevirmiş değil.

    Üstelik Ayasofya 1934 yılında müze statüsünü alırken, 1936 yılında çıkarılan tapuda ’cami’ yazıyor. Tam ifadesiyle ’Ayasofya Kebir Camii Şerifi’. Bir ayrıntıya daha dikkatinizi çekeyim: Belgede imzası olan Tapu Müdürü Fikret Sinirlioğlu. Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu’nun babası...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidarları boyunca azınlıkların mallarının iade edilmesine, bu konuda hukuku gözetmeye ve hassasiyet göstermeye özen gösterdi. Yine AK Parti iktidarlarında Süryanilere yeni kilise kurulması için arazi tahsis edildiğini de hatırlatalım.

    O gün öyle dedi, bugün neden ibadete açıldı?

    Ayasofya’nın ibadete açılması kararı ardından, en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce söylediği ’Yan tarafta Sultanahmet’i dolduramayacaksın. Ayasofya’yı dolduralım diyeceksin. Büyük Çamlıca Camisi yaptık. 4-5 tane Ayasofya eder. Bu oyunlara gelmeyelim’ sözleri tartışma konusu oldu. 2019’daki bu sözler için ’Ne oldu da bir yılda değişti’ yorumları yapıldı. Kimine göre erken seçim, kimine göre taban konsolidasyonu idi. Ancak konunun seçimle bir ilgisi olmadığını, erken seçimin de gündemde bulunmadığını AK Partili yetkililer söylüyor. Bu eleştirilere yanıtlara gelince:

    Konu bir milli egemenlik meselesidir. Ayasofya konusunda Türkiye yıllardır bir baskı ile karşı karşıya idi. Ancak bu baskıyı göze alınca, başa çıkabileceğini, gücü yetebileceğini düşününce, 2019 söylemi geride bırakıldı. Kısacası Erdoğan, Ayasofya’nın cami statüsünü alması için konjonktürü uygun buldu.

    Ayrıca 2016 yılında açılan davada karar günü yaklaşınca, AK Parti anket çalışması yaptırdı. Ayasofya’nın açılması isteğinin yüksek çıktığı o anket MYK’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu ve Kariye Camisi örneği hatırlatıldı. Ayrıntılarını ilk olarak muhabirimiz Gizem Karakış duyurmuştu.

    Ya ülkeler yaptırım uygularsa?

    Hıristiyan dünyasından gelen tepkiler ve bu tepkilerin nereye varabileceği de konuşuluyor. Bu konudaki endişelere yönelik yanıtlar ise şöyle:

    Bu karar, olası tüm tepkiler göz önünde bulundurularak verildi.

    Avrupa, özellikle İspanya, Yunanistan, Bulgaristan kendi hukuksuz uygulamalarına baksın. İsrail tek taraflı işgalini konuşsun.

    Türkiye, egemenlik meselesinde korkuyla hareket etmez.

    Üstelik uygulama dünya ülkelerine anlatılacak. Ayasofya’nın kapıları kimseye kapatılmıyor. Statüsü cami olsa da müze olarak ücretsiz ziyaret edilmeye devam edilecek. İsteyen bireysel ibadetini de yerine getirecek. 

    Atatürk ile mi hesaplaşıyorlar?

    Kararla AK Parti’nin Ulu Önder Atatürk ile hesaplaştığı, laiklik ilkesinden uzaklaştığı gibi iddialar da dile getirildi. Bu iddialara AK Partili yetkililer tepki gösteriyor:

    Atatürk’ün ilke ve inkılapları ile hesaplaşma iddiaları yalandır.

    Devletler farklı konjonktürlerde farklı kararlar verebilirler. Kararları zamanın şartları ile değerlendirmek gerekir."

    Etiketler:
    Ayasofya, Ayasofya Müzesi, Ayasofya Camii, Erken seçim, ibadet, Hande Fırat
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Bölgede literatür taraması yaptıklarını anlatan Rektör Alma, Kağızman, Tuzluca ilçelerinin arasındaki Aras Havzası'nda ve Ermenistan sınırına yakın bir bölgede fosil esaslarının izleri olduğu söylenince yoğun bir çalışma içerisine girdik, arkadaşlarımız birkaç gündür bu bölgeyi tarıyor dedi.
    Iğdır'da bulunan bitki ve midye fosilleriyle ilgili bilimsel çalışma başlatıldı
    Karikatür
    Suriye'de militanlar Hmeymim Hava Üssü'ne İHA'larla saldırmaya çalıştı
    İnfografik
    Büyük Rönesans Barajı: Etiyopya için umut, Mısır için tehdit
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet