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    Bakan Karaismailoğlu: Bisiklet ve scooter yollarını metroyla tren hatlarına entegre edeceğiz

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007141042451058-bakan-karaismailoglu-bisiklet-ve-scooter-yollarini-metroyla-tren-hatlarina-entegre-edecegiz/

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, daha akıllı ve modern ulaşım sistemlerine ağırlık verilmesi gerektiğini belirterek "Bu kapsamda bisiklet ve scooter yollarını metro ve tren hatlarına entegre edeceğiz” dedi.

    Hürriyet'ten Emre Eser'in haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, scooter’lar konusunda yeni alternatif modellerler üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Adil Karaismailoğlu, "Son dönemde scooter (martı) kullanımı çok arttı. Dikkatimizi çekiyor. Bu güzel bir şey. Ancak onlarla ilgili beyin jimnastiği yapıyoruz. Ama nasıl olacağı netleşmedi. Mutlaka bir düzenleme gelecek. Sonuçta yolcu taşıyorlar. ‘Ben vergi veriyorum’ demekle olmuyor. İşin içine yolcu taşımacılığı girdiğinde, trafiğe çıkma girdiğinde yapılması gereken bazı şeyler var” dedi.

    'Bisiklet ilgisi sevindirici'

    Bisiklet kullanımındaki artışı da çok olumlu karşıladıklarını söyleyen Karaismailoğlu, geçmişten itibaren bisiklete olan ilginin artması için çeşitli uygulamalar yaptıklarını ifade etti. Karaismailoğlu, “Bisikleti özendirmek için yeni yatırım ve teşvikler devam edecek. Teşvik modellerinde yeni uygulamalara da gidilebilir. İnsanların daha fazla bisiklet kullanması şehirlere büyük fayda sağlıyor” diye konuştu.

    Taksiler konusunda da değerlendirmelerde bulunan Karaismailoğlu, asıl sorunun kalite olduğunu ve mutlaka kalitenin arttırılmasına yönelik çalışmalara yoğunlaşılması gerektiğini belirtti.

    'Sosyal medyaya kimlikle giriş durumu yok'

    Sosyal medya düzenlemesi ile ilgili en net problemin karşımızda bir muhatap bulamamak olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, “Karşıda bir yetkilinin olması gerekiyor. Burada temsilci bulundurmalarını yoksa yaptırıma maruz kalacaklarını belirtiyoruz. Kesinlikle kimlik ile giriş ya da Whatsapp’a müdahale durumu yok” dedi.

    'Kargo sorununu PTT çözecek'

    Geride bıraktığımız dönemde e-ticaretin öneminin anlaşıldığını aktaran Karaismailoğlu, “PTT yeni bir anlayışla hareket etmeye başlıyor. Oradaki kurumsal yapıda bazı değişiklikler olacak. Uluslararası bir platform haline gelecek” dedi. Salgın döneminde yoğunluktan dolayı kargo sorununun da oluştuğunu dile getiren Karaismailoğlu, “Yeni nesil PTT altyapı yatırımları ile bu sorunları çözecek” ifadesini kullandı.

    Lojistik Master Planı’ ile Türkiye’nin bölgesel lojistik ve üretim üssü olacağını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “Dünya ticaretindeki fırsat alanlarını belirledik. Kısa, orta ve uzun vadeli kritik yatırım unsurlarını ortaya koyduk. Türkiye’nin bölgesel lojistik üssü olabilmesi hedefine ulaşmamızı hızlandıracak ve lojistik alanında daha verimli hale gelmemizi sağlayacak yol haritasını belirledik. Buna göre, uzun vadede yaklaşık 1 trilyon dolar ihracatı destekleyecek altyapıyı kuruyoruz. Özellikle İpek Yolu olmak üzere tüm koridorlardaki yük talebinin Türkiye üzerinden geçmesini amaçlıyoruz diye konuştu.

    'Şehirlerin içerisinde araç trafiğinin yoğunlaşmasını istemiyoruz'

    Orta vadede hedeflerinin ulaştırma sektörünün karbon emisyonunu sıfırlamak olduğunu aktaran Bakan Adil Karaismailoğlu, "Bu vizyon çerçevesinde çevreye faydalı ulaştırma politikaları devreye alınacak. Şehirlerin içerisinde araç trafiğinin yoğunlaşmasını istemiyoruz. Daha akıllı ve modern ulaşım sistemlerine ağırlık vermemiz gerekiyor. Bu kapsamda bisiklet ve scooter yollarını metro ve tren hatlarına entegre edeceğiz açıklamasında bulundu.

    'Havada toparlanma iki yıl sürer'

    Pandemi döneminde havayolu taşımacılığının büyük kayıplar yaşadığına dikkat çeken Adil Karaismailoğlu, “20 milyon yolcudan aniden sıfır seviyelerine indik. Bu tüm dünyada böyle oldu. Şimdi kademeli bir toparlanma sürecinin içerisindeyiz ama biraz uzun sürecek gibi. Burada eskiye dönüş için en az 2 yıl var. Salgın aynı zamanda şehir içerisindeki taşımacılığı da etkiledi. Marmaray’da 500 binlerden 220 binlere geriledik. Bu durum çok sürdürülebilir değil. Sürecin iyi yönetilmesi gerekiyor” görüşünü dile getirdi.

    'Turizm vadisine dönüşecek'

    Türkiye’nin en yüksek köprüsü olan Beğendik Köprüsü’nü de içinde barındıran Bitlis Küçüksu-Hizan-Pervari Siirt Yolu’nun bölge için çok stratejik olduğunun altını çizen Adil Karaismailoğlu, “Nice canımız at sırtında Botan Çayı’nı geçmeye çalışırken bu akıntıda yitip gitti. Beğendik’ten Pervari’ye 6 saat süren bir yol vardı. Bu yolun açılışıyla bir hayal gerçek oluyor. İran’dan gelen yük kamyonları Irak’a 6 saat yerine 3 saatte ulaşacak. Proje ile Van, Şırnak ve Hakkâri üzerinden Ortadoğu’ya açılan kapıyı daha da genişletiyor ve tarihi İpekyolu güzergâhını yeniden hayata geçiriyoruz. Bu projenin bölgede sağlayacağı ekonomik ivme ile Botan Vadisi ve Botan Çayı bir turizm merkezine dönüşecek” şeklinde konuştu.

    Etiketler:
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, akıllı şehir, Scooter, Bisiklet, Adil Karaismailoğlu
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